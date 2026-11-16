Entre insuffisance des ressources budgétaires, ralentissement des projets et ruptures dans les orientations stratégiques, l’élevage sénégalais traverse une période préoccupante. Dans une contribution, le Dr Mamadou Ousseynou Sakho appelle à une évaluation des politiques conduites depuis 2024 et à la préservation des acquis institutionnels et techniques du secteur.

Le débat sur le financement des politiques publiques remet en lumière les difficultés structurelles de l’élevage sénégalais. Dans une contribution consacrée à ce secteur, le Dr Mamadou Ousseynou Sakho, acteur expérimenté du domaine, dresse un diagnostic critique des choix budgétaires et des orientations institutionnelles intervenus ces dernières années. Sans adhérer au rejet systématique des Lois de finances initiales (LFI), il dit partager les préoccupations exprimées par les députés lors de l’examen du budget du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage.

Pour l’auteur, le problème est d’abord celui de l’adéquation entre les ambitions nationales et les moyens mobilisés. Il estime que l’élevage, compte tenu de son importance économique, sociale et stratégique, mérite une allocation budgétaire à la hauteur de ses enjeux. À ce titre, il relève une insuffisance préoccupante de la couverture sanitaire du cheptel. « Comment peut-on raisonnablement accepter que le Sénégal ne soit pas en mesure d’assurer la couverture sanitaire de 60 % du cheptel de petits ruminants contre la peste des petits ruminants (PPR), faute de ressources financières suffisantes ? », s’interroge-t-il.

Au-delà des conséquences sanitaires, cette insuffisance compromet, selon lui, la productivité des exploitations, expose les éleveurs à des pertes animales et fragilise les revenus des ménages ruraux. Une situation d’autant plus préoccupante que la demande en produits animaux demeure importante, notamment à l’approche de la Tabaski. L’auteur pointe ainsi une contradiction entre les objectifs de souveraineté alimentaire affichés par les pouvoirs publics et les moyens consacrés à la préservation du capital animal national.

Des projets de développement confrontés à des difficultés d’exécution…

L’analyse du Dr Mamadou Ousseynou Sakho ne se limite toutefois pas aux arbitrages budgétaires. Il attire également l’attention sur les difficultés d’exécution de plusieurs projets et programmes du secteur depuis le second semestre de 2024. Il évoque des perturbations qu’il associe notamment à des changements d’orientation, susceptibles d’avoir remis en cause certaines dynamiques sans tenir suffisamment compte des réalités opérationnelles et des mécanismes de financement existants.

Pour étayer son diagnostic, il revient sur les initiatives engagées par différents responsables du département de l’Élevage. Il cite notamment le Programme régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), porté sous le magistère d’Aminata Mbengue Ndiaye, le Projet national de développement intégré de l’élevage au Sénégal (PNDIES), associé à Samba Ndiobène Ka, ainsi que le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP), auquel Aly Saleh Diop a contribué.

L’auteur rappelle les enveloppes financières mobilisées pour ces initiatives : 16 milliards de francs CFA pour la première phase du PRAPS et plus de 30 milliards pour la deuxième phase, avec l’appui de la Banque mondiale. Le FSRP aurait bénéficié de plus de 120 milliards de francs CFA, tandis que le PNDIES aurait mobilisé un peu plus de 50 milliards auprès de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque islamique de développement (BID).

Il souligne que ces deux derniers projets ont véritablement démarré en 2024, alors que le PRAPS se trouvait déjà dans sa troisième année d’exécution de sa deuxième phase. Ce rappel historique vise à montrer que le développement de l’élevage s’est progressivement construit autour de programmes structurants, dont la consolidation nécessite du temps et une certaine stabilité institutionnelle.

L’alternance de 2024 et la question de la continuité de l’État…

À ces initiatives, il ajoute les instruments mis en place en 2004 sous Oumou Khaïry Seck, notamment le Fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB), les Centres d’impulsion et de modernisation de l’élevage (CIMEL) et le Programme spécial d’insémination artificielle. Il mentionne aussi le Programme national d’autosuffisance en moutons (PRONAM), élaboré sous Aminata Mbengue Ndiaye, mais qui, selon lui, n’a jamais bénéficié des financements conséquents nécessaires à l’atteinte de ses objectifs.

De cette rétrospective, il tire la conclusion suivante : « La véritable question n’est donc pas de multiplier les nouveaux programmes, mais de savoir comment consolider, financer et mener à terme les initiatives pertinentes déjà engagées. »

Le point le plus critique de la contribution de Dr Sakho concerne les réorientations opérées après l’alternance politique de 2024. Il estime que certaines décisions ont contribué à fragiliser une dynamique de développement construite sur plusieurs décennies. Il s’interroge notamment sur la prise en compte de l’expertise sectorielle et sur la maîtrise des exigences liées à la conduite des politiques publiques.

Sans remettre en cause les compétences individuelles, il considère que la gestion d’un département aussi technique ne saurait reposer uniquement sur la communication ou la valorisation d’expériences particulières. Pour lui, la direction de l’élevage exige une connaissance approfondie des systèmes de production, des contraintes des éleveurs, des politiques sanitaires et des mécanismes de financement. Il prend également soin de rappeler le rôle des cadres, techniciens et professionnels qui ont contribué à l’évolution du secteur depuis les années 1990. Leurs compétences et leur expérience constituent, selon lui, une mémoire institutionnelle qu’il serait dangereux de négliger au gré des changements politiques.

Les coopératives agricoles communautaires questionnées…

« Cette expertise accumulée, cette mémoire institutionnelle et cette expérience professionnelle constituent un patrimoine précieux pour notre pays », insiste Dr Sakho. Il considère ainsi qu’une alternance politique ne devrait jamais se traduire par une remise à zéro systématique des politiques publiques. Elle devrait plutôt permettre d’évaluer les réalisations antérieures, de corriger les insuffisances et de consolider les dispositifs pertinents. Pour l’auteur, la stabilité des politiques sectorielles est indispensable, particulièrement dans l’élevage, où les investissements et les résultats s’inscrivent nécessairement dans le temps long.

Dans cette perspective, le Dr Mamadou Ousseynou Sakho porte un regard critique sur les Coopératives agricoles communautaires (CAC), présentées parmi les orientations mises en avant par le premier responsable du département de l’Élevage au sein du gouvernement issu de l’alternance de 2024. Il estime que cette approche ne répond pas suffisamment aux spécificités du secteur, notamment dans le système pastoral. Selon lui, elle procède davantage d’une vision descendante, articulée autour d’une ambition agro-industrielle, que d’une démarche construite à partir des besoins des acteurs.

L’argumentation de l’auteur repose sur la diversité des systèmes de production : pastoral, agropastoral et périurbain. Ces modèles obéissent, selon lui, à des contraintes économiques, sanitaires, techniques et territoriales différentes. Dès lors, leur appliquer un dispositif uniforme pourrait éloigner les politiques publiques des préoccupations quotidiennes des bénéficiaires.

Dr Sakho rappelle ainsi que « l’élevage ne peut être considéré comme un simple prolongement de l’agriculture ». Il plaide, par conséquent, pour des réponses différenciées, adaptées aux réalités des professionnels et aux différentes formes d’exploitation animale.

Une évaluation des politiques conduites depuis 2024 réclamée…

Au terme de son analyse, le Dr Mamadou Ousseynou Sakho appelle le gouvernement à consentir un effort budgétaire significatif en faveur de l’élevage, à relancer les projets et programmes en difficulté et à préserver les acquis pertinents. Mais il insiste surtout sur la nécessité d’une évaluation objective des réorientations intervenues depuis 2024.

Cette évaluation devrait porter sur le niveau réel d’exécution des projets, les financements mobilisés et les engagements honorés, les résultats obtenus, les changements institutionnels opérés ainsi que les dispositifs fragilisés et les éventuelles pertes d’opportunités. Il souhaite également que des mesures correctives soient définies pour relancer durablement le secteur.

Pour l’auteur, la souveraineté alimentaire ne peut se construire sans une politique de l’élevage cohérente, financée et fondée sur les réalités du terrain. Il rappelle que les enjeux dépassent la seule production animale, mais concernent également la création de richesses, l’emploi des jeunes et des femmes ainsi que les conditions de vie des populations rurales.

Sa conclusion résume l’esprit de son plaidoyer : « Le véritable défi n’est donc pas de réinventer l’élevage sénégalais à chaque alternance politique, mais de capitaliser sur les acquis, de corriger les erreurs et de poursuivre, avec méthode et ambition, le travail engagé par les générations précédentes. »

Khaly SARR