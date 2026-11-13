Présentant le budget 2027 de son département, Cheikh Oumar Ba mise sur la mécanisation, la maîtrise de l’eau et le renforcement des filières agricoles et animales. Une ambition confrontée aux contre-performances de la campagne 2026, avec 244,77 milliards de FCFA en crédits de paiement.

La souveraineté alimentaire demeure au cœur de la stratégie agricole du gouvernement. Devant les députés, le jeudi 12 novembre, le ministre Cheikh Oumar Ba a présenté l’agriculture et l’élevage comme des « leviers essentiels » de transformation structurelle de l’économie sénégalaise, conformément aux orientations de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

Toutefois, le bilan de la campagne agricole 2026-2027 présenté par le ministre fait apparaître un tableau moins favorable que les ambitions affichées. Si le budget de la campagne a été maintenu à 130 milliards de FCFA, les conditions pluviométriques ont pesé sur les perspectives de production. L’installation tardive de l’hivernage, suivie de pauses pluviométriques prolongées en juillet et août, a notamment nécessité des opérations de ressemis dans certaines localités.

Au 23 octobre 2026, la situation pluviométrique était globalement moins favorable qu’en 2025 dans le bassin arachidier et la vallée du fleuve Sénégal. Les régions du Sud et de l’Est présentaient, quant à elles, des évolutions plus contrastées. Cette situation se reflète dans les prévisions de récoltes. La production de riz est estimée à 863 116 tonnes, contre 946 209 tonnes en 2025. Le mil, le maïs et le sorgho enregistrent respectivement des replis de 34 %, 17 % et 30 %.

L’arachide n’échappe pas à cette tendance, avec une production annoncée à 807 197 tonnes, contre 940 198 tonnes l’année précédente, soit une baisse de 14 %. Ces chiffres reflètent une grande difficulté liée à la volonté de renforcer la souveraineté alimentaire. Celle-ci reste confrontée à la vulnérabilité des systèmes de production aux aléas climatiques.

Des subventions agricoles à la digitalisation de la distribution…

Pour soutenir les exploitations, le ministère met en avant plusieurs mesures engagées au cours de la campagne. Le programme d’achats groupés a notamment permis, selon le ministre, de proposer l’urée à un prix inférieur de 47 % à celui du marché. Une commande de 125 000 tonnes de NPK a également été programmée auprès des Industries chimiques du Sénégal (ICS).

À cette politique d’accès aux intrants s’ajoutent le programme « Grenier du maïs », qui mobilise 15 coopératives, 2 173 producteurs et 3 461 hectares, ainsi qu’un dispositif pilote de cultures fourragères portant sur 5 000 hectares d’ensilage.

Le gouvernement cherche également à rapprocher l’encadrement technique des producteurs. L’initiative des 1 000 Jeunes Volontaires de l’Agriculture couvre, selon le rapport ministériel, 476 communes. La mécanisation et l’amélioration de la fertilité des sols figurent aussi parmi les axes d’intervention.

L’autre évolution notable concerne la gestion des subventions. Avec la plateforme ERP-PAS, le ministère entend renforcer la transparence et la traçabilité de la distribution des intrants. La phase pilote a permis d’enrôler 56 939 producteurs et d’assurer la traçabilité de 6,4 milliards de FCFA de subventions. La généralisation de la digitalisation à l’échelle nationale a été lancée en octobre 2026.

Le dispositif comporte également une dimension sociale, avec l’institutionnalisation d’un quota obligatoire d’au moins 30 % des intrants subventionnés en faveur des jeunes et des femmes. La présence obligatoire d’une vice-présidente dans les commissions de distribution complète cette orientation.

L’élevage et la résilience face aux difficultés de l’hivernage…

Face aux conséquences de la campagne agricole, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures d’accompagnement. Une réunion interministérielle consacrée à la soudure, tenue le 6 août 2026, a permis de mobiliser plus de 7 milliards de FCFA, dont 3 milliards destinés à l’assistance pastorale. Le Programme de résilience agricole cible 16 037 ménages répartis dans 47 communes, avec une subvention de 200 000 FCFA par ménage et un accompagnement technique. En parallèle, le volet élevage du Plan national de réponse mobilise 14 706 tonnes d’aliments de bétail pour un montant de 3,1 milliards de FCFA.

Le ministre a également évoqué la distribution de semences de rattrapage et de contre-saison, accompagnées d’engrais et d’urée, ainsi que le recours à l’assurance indicielle. La CNAAS et La Banque Agricole ont par ailleurs été saisies pour l’indemnisation des assurés et l’accompagnement des emprunteurs.

Dans le sous-secteur de l’élevage, le bilan présenté se veut plus favorable sur certains indicateurs. Pour la Tabaski 2026, 1 069 356 ovins ont été recensés sur les marchés et points de vente officiels, contre 987 306 en 2025, dépassant ainsi l’objectif annuel de 900 000 têtes. Toutefois, les importations ont atteint 455 006 moutons, soit une hausse de 54,73 %. La Mauritanie s’est imposée comme le principal fournisseur du marché sénégalais, dans un contexte de perturbations sécuritaires au Mali.

Le financement des activités pastorales constitue un autre volet des interventions. Le FONSTAB et ses partenaires ont accompagné 524 projets pour un montant supérieur à 3,5 milliards de FCFA. En matière de santé animale, la campagne nationale de vaccination 2025-2026 a permis de vacciner près de 7 millions de petits ruminants contre la peste des petits ruminants, plus de 2,7 millions de bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine et plus de 2,6 millions contre la péripneumonie contagieuse bovine.

La commande publique au service de la mécanisation locale…

Le ministère entend également s’attaquer au vol de bétail par une approche associant les acteurs institutionnels et privés, notamment à travers la mise en place d’un consortium spécialisé dans la sécurité numérique des biens et des personnes.

Au-delà des dispositifs classiques de soutien, le ministre a mis en avant une orientation visant à associer davantage les artisans locaux à la transformation agricole.

Deux conventions ont ainsi été signées avec la SISMAR et l’Union nationale des Chambres de métiers pour l’acquisition de matériel attelé et post-récolte destiné aux petits producteurs. Le ministère prévoit de mobiliser 3,3 milliards de FCFA sous forme de subventions pour l’acquisition de 13 000 unités de production.

Deux autres conventions sont envisagées, respectivement pour la réparation des tracteurs et équipements agricoles en panne et pour la valorisation du savoir-faire des acteurs spécialisés dans la construction métallique et la mécanisation agricole. Chacune devrait porter sur 800 millions de FCFA.

Pour Cheikh Oumar Ba, cette démarche ne se limite pas à l’amélioration de la productivité agricole. Elle doit également permettre aux artisans de bénéficier de la commande publique, de créer des emplois permanents et de promouvoir le label « Made in Sénégal ».

Cette orientation traduit une volonté de faire de la politique agricole un instrument de développement industriel et territorial, en créant des passerelles entre les producteurs, les artisans et les mécanismes de financement publics.

Commercialisation, protéger le marché intérieur…

La question des débouchés commerciaux occupe également une place importante dans la stratégie présentée aux députés. Pour la campagne de commercialisation, le gouvernement a tenu un Conseil interministériel plus d’un mois avant l’ouverture officielle de la collecte. Dix-neuf décisions ont été arrêtées, portant notamment sur le financement, la traçabilité, les mesures par filière et le suivi des opérations.

La collecte du coton devait s’ouvrir le 15 novembre 2026, tandis que celle de l’arachide était annoncée pour la fin du mois. Parmi les mesures retenues figure la sécurisation du financement de la SONACOS, avec une trésorerie de démarrage d’un milliard de FCFA par jour pendant trente jours. L’apurement des arriérés dus aux opérateurs, l’agrément des points de collecte et la généralisation de la lettre de voiture figurent également parmi les dispositions annoncées.

Le ministère entend, par ailleurs, renforcer la protection du marché intérieur. Selon le ministre, les suspensions temporaires d’importations décidées par le gouvernement ont permis à la production locale d’oignon de couvrir sept mois de consommation nationale, celle de carotte dix mois et celle de pomme de terre neuf mois. La banane locale aurait, quant à elle, suffi pendant les six mois de gel des importations.

Ces résultats sont présentés comme des arguments en faveur d’une politique de protection des productions nationales. Reste que leur consolidation dépendra de la capacité à améliorer durablement la productivité, la conservation, la transformation et la régularité de l’approvisionnement.

À travers ce projet de budget, le ministère affiche une ambition claire : faire évoluer l’agriculture et l’élevage vers des systèmes de production plus productifs, mieux structurés et moins dépendants des importations. La mécanisation, la maîtrise de l’eau, la digitalisation des subventions, la protection du marché intérieur et l’intégration des artisans locaux constituent les principaux leviers de cette stratégie.

KHALY SARR