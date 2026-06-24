Ce qui devait être une fête d'anniversaire s'est terminé au commissariat. Un couple résidant au quartier Khar Yalla, à Grand-Yoff, a été arrêté lundi soir pour filouterie d'aliments et escroquerie présumées, après avoir réceptionné une commande de plats cuisinés d'une valeur de 86 000 francs CFA sans disposer des moyens de la payer.

Les faits se sont déroulés le 22 juin 2026 aux environs de 21 heures. Alerté par le gérant d'un restaurant, le commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff a été saisi d'un cas de filouterie impliquant un livreur venu remettre une importante commande de repas dans une maison où se déroulait une réception familiale. Selon les premiers éléments de l'enquête, la cliente aurait mis en place un stratagème pour entrer en possession de la marchandise sans régler la facture. Les plats étaient destinés aux invités conviés à célébrer le deuxième anniversaire de son fils.

À l'arrivée des policiers, les festivités battaient leur plein. Les agents ont procédé à l'interpellation du couple devant leur domicile avant de les conduire au commissariat pour les besoins de l'enquête. Lors de son audition, la principale mise en cause a reconnu les faits. Elle a expliqué avoir passé la commande alors qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile, affirmant ne plus disposer des ressources nécessaires pour régler la facture alors que les invités étaient déjà présents pour la célébration. Son époux a, pour sa part, contesté toute implication dans la manœuvre initiale.

Toutefois, selon les déclarations du livreur recueillies par les enquêteurs, il aurait participé à la récupération de la commande. L'intéressé a d'ailleurs admis s'être saisi d'une partie des plats, tout en reconnaissant que son épouse ne disposait pas de l'argent nécessaire pour payer la prestation. Estimant disposer d'indices suffisants sur leur implication, les enquêteurs ont placé le couple en garde à vue pour escroquerie, filouterie d'aliments et complicité. L'enquête se poursuit en vue de leur présentation au procureur de la République.