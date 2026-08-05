Du miroir de son adolescence à l'univers de Fang, le jeune créateur sénégalais transforme le vêtement en langage, la mode en récit et l'identité en œuvre collective.

Lorsque Fallou Ngom raconte son histoire, il ne commence ni par un atelier de couture, ni par un podium, encore moins par la naissance de la marque Fang. Son récit débute devant un simple miroir. Il avait quinze ans. À cet âge où chacun cherche à se reconnaître dans son reflet, lui ne trouvait aucune tenue capable de révéler celui qu'il était réellement. À l'approche des traditionnelles festivités des « Foscos », rendez-vous incontournable de son village, il vivait la même frustration que les années précédentes.

Les vêtements achetés au marché ne lui convenaient jamais. Les coupes ne mettaient pas sa silhouette en valeur, les tendances du moment semblaient pensées pour d'autres corps, d'autres personnes. Plus qu'un simple problème vestimentaire, c'était un sentiment d'exclusion silencieuse qui s'installait.

Puis survient ce moment décisif. En sortant de la douche, son regard croise celui que lui renvoie un petit miroir dans sa chambre. Une pensée simple s'impose : si les vêtements existants ne lui correspondent pas, pourquoi ne pas les créer lui-même ? Sans savoir dessiner, il esquisse maladroitement la tenue qu'il imagine. Il achète un tissu, se rend chez un tailleur et lui demande de réaliser ce modèle inédit. Le professionnel hésite, surpris par cette demande inhabituelle, mais accepte finalement. Le jour des festivités, les regards changent. Pour la première fois, les compliments remplacent les interrogations. Tout le monde veut savoir où cette tenue a été achetée. Sans le savoir encore, Fallou venait de découvrir que la véritable création ne résidait pas dans la couture, mais dans l'idée.

Cette expérience devient le point de départ d'une réflexion beaucoup plus profonde. Pour lui, subir n'a jamais été une fatalité. Créer est devenu une réponse. Cette philosophie irrigue aujourd'hui toute sa démarche. « Au lieu de subir, j'ai décidé de créer », répète-t-il. Une phrase qui résume autant son parcours que sa vision de la vie.

Cette manière de penser prend racine dans trois piliers. D'abord, l'éducation reçue de son père, qui lui a transmis la conviction que rien n'est véritablement impossible. Ensuite, une curiosité permanente qui le pousse à remettre en question les évidences et à comprendre l'origine des normes plutôt que de les accepter aveuglément. Enfin, une foi profonde en Dieu, qui nourrit chez lui la certitude que l'être humain possède, lui aussi, une capacité de création.

Pour Fallou Ngom, l'échec n'est jamais une fin. Il préfère dire que l'on réussit ou que l'on meurt en essayant de réussir. Cette manière de voir explique pourquoi il n'a jamais cessé d'apprendre. Styliste, directeur artistique, photographe, auteur, éditeur, enseignant, créatif multidisciplinaire, il revendique cette diversité comme une force. Chaque compétence nourrit l'autre. La photographie enrichit la mode. L'écriture nourrit les collections. Le design dialogue avec le cinéma. Rien n'est cloisonné.

Cette vision globale se retrouve dans Fang. Car Fang n'est pas une simple marque de vêtements. C'est un univers. Chaque collection devient un chapitre. Chaque chapitre appartient à une saison. Chaque saison conduit vers un court-métrage qui raconte l'histoire complète de cet univers. Les vêtements deviennent alors des personnages, les shootings, des scènes de cinéma, et les défilés, les épisodes d'une narration plus vaste.

Loin des collections traditionnelles, Fallou imagine une marque où chaque détail possède un sens. Au cœur de cet univers apparaissent les archétypes, véritables profils humains imaginés à partir de longues observations. Le discret, l'audacieux, l'artiste, la femme voilée : chacun possède ses besoins, ses aspirations, sa manière d'habiter le vêtement. Avant de créer une pièce, le jeune designer écoute, interroge, observe et comprend. Il construit ensuite un vêtement pensé pour répondre à une réalité humaine bien précise.

Cette approche transforme la mode en une expérience profondément personnelle. Son inspiration puise également dans ses racines sérères. Là où beaucoup d'univers créatifs empruntent aux mythologies occidentales ou asiatiques, Fallou Ngom revendique la richesse, encore largement inexploitée, des cultures africaines. Les langues, les royaumes, les symboles, les récits traditionnels deviennent une matière première pour construire un imaginaire contemporain.

Les noms de ses archétypes, les concepts de Fang et même la langue qu'il développe progressivement trouvent leur origine dans cette volonté de faire dialoguer patrimoine africain et création moderne. Pour lui, valoriser cette culture n'est pas un simple acte identitaire. C'est une manière de produire des références nouvelles capables de rayonner bien au-delà du continent.

Après onze années de préparation, Fang entre aujourd'hui dans une nouvelle dimension. Le lancement du chapitre « Miii Koy ? », qui signifie « Et moi ? » en sérère, illustre parfaitement cette ambition. L'événement dépasse largement le cadre d'un simple défilé de mode. Le public est invité à découvrir les différentes étapes de fabrication d'une collection, à rencontrer les artisans, les modélistes, les couturiers, les maquilleurs et les créateurs qui participent à la naissance d'une pièce. Les visiteurs deviennent eux-mêmes acteurs grâce à des ateliers participatifs, des expériences immersives, des jeux inspirés de l'univers vidéoludique et des parcours narratifs imaginés spécialement pour cette journée.

L'événement de lancement du chapitre « Miii Koy ? », prévu le 19 septembre prochain, ne sera pas un simple défilé de mode. Pensé comme une immersion totale dans l'univers de Fang, il permettra au public de découvrir les coulisses de la création, d'échanger avec les artisans et de vivre une expérience artistique inédite.

Pour cette journée exceptionnelle, Fallou Ngom a également fait un choix fort : rendre la création accessible au plus grand nombre. Alors que certaines pièces de créateurs sont souvent proposées à des prix élevés, les vêtements FANG présentés lors de cet événement seront vendus à des tarifs allant de 3 000 à 15 000 FCFA. Une décision assumée qui traduit la volonté de démocratiser la mode créative et de permettre à chacun de repartir avec une pièce de cet univers narratif, sans que le prix ne constitue un obstacle.

À travers cette initiative, le créateur souhaite prouver qu'une mode originale, porteuse de sens et ancrée dans une identité africaine forte peut aussi être accessible, tout en valorisant le travail des artisans et des créatifs qui participent à l'aventure Fang. Même les jeunes créateurs auront leur place, puisque plusieurs étudiants de l'école CAIF, où Fallou enseigne la direction artistique et la mode, présenteront leurs propres collections devant le public. Cette volonté de partager la lumière avec toute une chaîne de métiers traduit une conviction profonde : une œuvre n'appartient jamais à une seule personne.

À trente ans à peine, Fallou Ngom affiche pourtant des ambitions qui dépassent largement la mode. Son rêve est de bâtir un véritable conglomérat créatif africain capable de rivaliser avec les plus grands groupes internationaux. Cinéma, bande dessinée, jeux de société, jeux vidéo, langue, design, édition : Fang aspire à devenir un univers culturel global, conçu en Afrique et destiné au monde.

À ceux qui trouvent cette ambition démesurée, il répond avec simplicité que tout ce qui existe aujourd'hui a d'abord été imaginé par quelqu'un. Son objectif personnel reste pourtant étonnamment modeste. Il ne cherche pas d'abord la célébrité. Il veut devenir, selon ses propres mots, « la meilleure personne possible dans sa propre réalité ». Une quête intérieure qui accompagne chacune de ses créations. En observant son parcours, on comprend finalement que Fang n'est pas seulement une marque de vêtements. C'est le prolongement d'un adolescent qui, un jour, devant un miroir, a refusé de laisser les limites du monde définir son identité. Au lieu de subir, il a créé. Et c'est peut-être là que réside toute la force de Fallou Ngom : transformer une frustration personnelle en une vision artistique capable d'inspirer toute une génération de créateurs africains.

Fatou Ba