Dakar va abriter un forum sur la ‘’Protection des femmes contre les violences sexuelles et les moyens d'en prévenir les dérives’’ organisé sous la présidence de la présidente du Réseau Icare international (Réseau international des cadres africains-européens-américains) Billie Mbaye.

Prévu le 5 juin prochain, il aura pour objectif de réunir des personnalités d'horizons divers pour échanger, au travers d'une approche pluridisciplinaire, sur la protection des femmes contre les violences sexuelles et à caractère sexiste dans le droit sénégalais, les progrès réalisés et les défis pour libérer la voix des femmes. Il sera question, selon une note parvenue à notre rédaction, de jeter un regard critique, mais lucide sur les obstacles à l'effectivité de la protection des femmes contre les crimes de genre et de proposer des pistes de réflexion et d'amélioration.

L'ambition, précise-t-on dans le document, est d'engager la réflexion sur les voies et moyens pour prévenir les dérives et de permettre à ce que le débat et les actions pour libérer la voix des femmes et renforcer leur protection contre les violences sexuelles soient menés dans un climat apaisé et respectueux aussi bien des droits de la femme que des principes d'une société démocratique tels que la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne poursuivie de faits punis par la loi y compris le harcèlement et le viol. Les panels seront animés par des experts de renom. Des recommandations seront formulées à l'issue des travaux.