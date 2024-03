Les chiffres après les élections, c’est comme l’ADN laissé par quelque malfaiteur sur une scène de crime. Ils ne mentent pas. Nombre d’électeurs inscrits (7 371 890) ; Nombre de votants (4 519 253) ; Nombre de bulletins nuls (33 991) ; Nombres de suffrages valablement exprimés 4 485 165) avec un taux de participation de 61,30 % : les résultats officiels de l’élection présidentielle sont tombés hier confirmant ce qu’on savait déjà, à savoir le coup Ko au premier tour du scrutin de Bassirou Diomaye Faye avec 2 434 751 d’électeurs soit 54,28%.

Par contre, les chiffres diffusés par la Commission nationale de recensement des votes étalent au grand jour les incohérences du parrainage ayant permis de sélectionner les candidats. Bien sûr que parrainer un prétendant à la présidence de la République ne veut pas dire voter pour lui, mais il y a comme une tromperie sur la marchandise électorale.

En effet seuls…quatre candidats ont obtenu au finish des voix supérieures au nombre de parrains requis, à savoir 44 231 électeurs. Et aucun candidat, à part les deux premiers, n’a pu obtenir plus de 3 % des voix. Arrivé en troisième position derrière Amadou Bâ (1 605 086 soit 35,79%), le candidat du PUR a obtenu 125 690 suffrages (02,80%). Khalifa Sall, arrivé en quatrième position, complète le tableau des candidats ayant dépassé le nombre que requérait le parrainage. Tout le reste est à l’eau si l’on ose dire, et pas des moindres : Idrissa Seck n’a obtenu « que » 40 286 voix, soit moins que ce qu’il avait présenté dans son dossier au Conseil constitutionnel. Il préside une triste liste de 15 dont la présence, si l’on reste dans l’esprit des chiffres, paraît incongrue à posteriori.

On comprend mieux pourquoi en 2019, ils n’étaient que cinq candidats. On comprend surtout que les accusations de vente de données électorales ayant fusé lors des parrainages n’étaient pas des propos de pré-campagne émis par des recalés frustrés. Comment peut-on présenter 44 231 parrains et se retrouver avec 6 343 voix comme le vaillant et respectable Malick Gackou ? Vraiment si Sénégalais entre au paradis, c’est qu’il n’y a pas parrainage sérieux à l’entrée !