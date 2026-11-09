L'Institut Polytechnique Panafricain (IPP) a célébré une nouvelle cohorte d'environ 300 diplômés réunis lors d'une cérémonie officielle. Créé en 2018, l'établissement a déjà formé près de 2 000 jeunes issus de 22 pays africains dans des filières variées comme le génie civil, l'architecture, la cybersécurité et le design intérieur.

Ce samedi, en honorant ses nouveaux diplômés, l'IPP souhaite entièrement prendre part à la construction de l'Afrique à venir. Ainsi, lors de cet événement, le Dr Mamadou Omar Dia, administrateur général de l'institut, a souligné l'urgence d'anticiper la pression démographique. Alors que la population africaine est passée de 283 millions d'habitants en 1960 à des projections estimées à 2,5 milliards pour 2050, la concentration urbaine s'accélère avec 1,4 milliard d'individus attendus dans les villes.

Cette transition démographique rapide intensifie les difficultés infrastructurelles déjà visibles. À ce propos, l'administrateur général rappelle que « les problèmes qu'on observe à Dakar sont les mêmes qu'on observe également dans les autres pays de l'Afrique subsaharienne, à Kinshasa, à Conakry ou ailleurs ».

Pour répondre à ces enjeux, les besoins s'avèrent considérables : « Il y a des besoins immenses en termes de construction de logements, en termes de quartiers viabilisés et aménagés, en termes d'offre d'infrastructures, particulièrement de routes, de chemins de fer, de ports, d'écoles, de systèmes d'adduction d'eau potable, de systèmes d'assainissement. »

L'insertion professionnelle des diplômés Les professionnels issus du centre déploient leurs compétences sur l'ensemble du continent, « de Dakar à Djibouti, de Conakry à Kinshasa, dans beaucoup de chantiers qui structurent aujourd'hui l'Afrique ». Leurs compétences transversales leur permettent d'intégrer aussi bien des structures privées que des bureaux d'études, la recherche doctorale ou des entités publiques, incluant des corps militaires comme la Gendarmerie nationale au Sénégal ou l'armée au Tchad.

Face au rythme du boom démographique, le Dr Dia insiste sur le rôle crucial des équipes formées : « Il va falloir que beaucoup d'experts, en quantité mais surtout en qualité, se penchent sérieusement sur la question, surtout en termes de planification urbaine. » Cette nouvelle génération de professionnels aura ainsi pour mission d'accompagner la transformation des villes africaines et d'y garantir un cadre de vie adapté.

Mamadou Diop