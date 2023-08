Le Casa Sports, vice-champion du Sénégal, a battu (1-0) et expédié l’AS Douanes en Ligue 2. Guédiawaye FC (3e, 42 pts) a fini sur la dernière marche du podium, grâce à sa victoire sur Diambars (0-1), qu’il a relégué à la 4e place.

Tout est bien qui finit, peuvent dire les dirigeants du football professionnel. La 26e et dernière journée a clôturé le championnat de Ligue 1, ce week-end. L’AS Douanes (13e, 28 pts) est la 2e équipe, avec le Cneps Excellence, reléguée en Ligue 2. En déplacement à Ziguinchor, les Gabelous n’ont pas pu se sauver de la relégation, en concédant une défaite face au Casa Sports (1-0). Pourtant, les Douaniers avaient un point d’avance sur la Linguère (11e, 30 pts), leur concurrent dans la course au maintien. Mais les Saint-Louisiens, qui étaient dans la zone rouge, ont bataillé ferme pour décrocher le droit de rester dans l’élite. Ils se sont imposés sur leur pelouse, face à Génération Foot (1er, 53 pts), champion du Sénégal en titre. Les Samba Linguère doivent leur salut à Adama Diouf, qui a ouvert le score à la 35e mn, et Pape Doudou Diallo, qui a scellé le sort du match en doublant la mise en seconde période (65e).

Le promu Stade de Mbour (12e, 29 pts) également a évité de justesse le retour en Ligue 2. Un seul point a suffi aux Mbourois pour assurer leur maintien en concédant le nul (1-1) sur le terrain du Jaraaf de Dakar (5e, 37 pts).

Pour sa part, l’AS Pikine (10e, 31 pts) n’a pas fait dans la dentelle. Les Pikinois ont reçu et battu le Cneps Excellence de Thiès (14e, 12 pts) sur le score de deux buts à zéro.

Le Casa vice-champion du Sénégal

Champion sortant, le Casa Sports a bouclé sa saison sans aucun trophée. Néanmoins, les Ziguinchorois peuvent se consoler avec le titre honorifique de vice-champion du Sénégal, grâce à leur victoire contre l’AS Douanes (1-0). Le but de la victoire a été inscrit par Jean Gomis dans les arrêts de jeu de la première période (45e+2). Le Casa a délogé Diambars (4e, 42 pts, +8) de la 2e place du classement. Les Académiciens de Saly sont sortis du podium suite à leur défaite (0-1) sur leur propre pelouse face au Guédiawaye FC, qui a terminé 3e, avec le même nombre de points (42 pts) que les Académiciens de Saly et une meilleure différence de buts (+9). Teungueth FC (6e, 36 pts) a remporté son dernier match sur son terrain face à la Sonacos de Diourbel (7e, 35 pts) sur le score de deux buts à zéro.

Résultats Casa Sports - AS Douanes 1-0 Dakar Sacré-Cœur - US Gorée 1-1 Diambars - Guédiawaye FC 0-1 Jaraaf - Stade de Mbour 1-1 Linguère - Génération Foot 2-0 AS Pikine - Cneps Excellence 2-0 Teungueth FC- Sonacos 2-0

LOUIS GEORGES DIATTA