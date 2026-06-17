Lutte contre l’orpaillage illégal 

Le Secteur frontalier de Moussala a mené une vaste opération de sécurisation les 13 et 14 juin 2026 le long de la frontière sénégalo-malienne. L’intervention s’inscrit dans le cadre de l’application du décret interdisant les activités d’orpaillage et d’exploitation minière dans un périmètre de 500 mètres autour du fleuve Falémé.

Au cours de cette opération, les éléments de la Police aux frontières (PAF) ont intercepté puis détruit six dragues utilisées pour l’exploitation illégale de l’or en territoire sénégalais. Selon les informations communiquées par les services de sécurité, deux embarcations ont été neutralisées dans la localité de Faranding, tandis que quatre autres l’ont été à Kolia.

À l’arrivée des forces de l’ordre, les exploitants des dragues, tous de nationalité étrangère, ont pris la fuite en se jetant dans les eaux du fleuve Falémé avant de rejoindre le territoire malien. Aucun suspect n’a ainsi pu être interpellé lors de l’opération. Les autorités soulignent que cette intervention s’inscrit dans la stratégie de lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières et de sécurisation des zones frontalières.

Elle vise également à faire respecter la réglementation en vigueur dans cette partie du pays, particulièrement exposée aux activités clandestines liées à l’orpaillage. À travers cette opération, la Police aux frontières réaffirme sa volonté de faire respecter la souveraineté nationale, de protéger les ressources naturelles du Sénégal et de lutter contre les différentes formes de criminalité transfrontalière, notamment l’immigration irrégulière et l’exploitation illicite des ressources minières. Cette nouvelle intervention témoigne du renforcement de la surveillance le long de la frontière avec le Mali, dans une zone où les activités d’orpaillage clandestin continuent de susciter de vives préoccupations environnementales, économiques et sécuritaires.