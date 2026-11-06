Mort d’Astou Pierre après une agression à l’acide

L’enquête sur l’agression à l’acide d’Aïssatou Pierre, dite Astou Pierre, connaît une nouvelle avancée. Le 3 novembre 2026, le Bureau central national (BCN) Interpol de Dakar a remis A. B. Gaye au commissariat d’arrondissement de Dieuppeul, à la suite d’une demande d’assistance datée du 13 octobre.

Né en 1987, le suspect a été placé en garde à vue pour tentative d’assassinat et actes de barbarie. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, cet ancien compagnon de la victime aurait pris la fuite en Mauritanie après les faits. Il est soupçonné de l’avoir aspergée d’acide en juin dernier.

Née en 1983 et caissière au bar-restaurant « Le Fourgon », Astou Pierre avait été admise aux urgences de l’hôpital Fann de Dakar le 23 juin 2026. Son état avait nécessité une prise en charge successive en réanimation polyvalente, au service des maladies infectieuses et tropicales, puis en chirurgie plastique, esthétique et réparatrice, où elle avait subi des greffes de peau. Une légère amélioration avait permis sa sortie de l’hôpital. Mais le 28 septembre, elle avait de nouveau été admise aux urgences de Fann, avant d’être transférée en réanimation polyvalente.

Elle y est décédée le 1er octobre, des suites d’une embolie pulmonaire, selon les informations recueillies dans le cadre de l’enquête. Malgré ce décès, les qualifications mentionnées à ce stade pour la garde à vue du suspect restent la tentative d’assassinat et les actes de barbarie.