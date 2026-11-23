Le Parc national des oiseaux du Djoudj (PNOD) s’apprête à ouvrir une nouvelle page de sa gestion. La Direction des Parcs nationaux (DPN) a procédé, avant-hier, au lancement officiel des travaux d’élaboration de son nouveau Plan d’aménagement et de gestion (PAG). L’atelier de cadrage, couplé à l’évaluation participative du plan 2022-2026, s’est tenu à la station biologique du parc, avec l’appui de l’organisation OMPO et le financement de la FAO. Pendant trois jours, une quarantaine de participants issus des administrations territoriales, des services techniques, du monde universitaire, des collectivités territoriales et des organisations partenaires ont pris part aux échanges.

L’objectif était double : dresser le bilan de la mise en œuvre du PAG 2022-2026, en identifiant les résultats obtenus, les contraintes rencontrées et leurs facteurs explicatifs, mais aussi définir une démarche méthodologique concertée pour élaborer le prochain document de planification. Créé en 1971 dans le delta du fleuve Sénégal, à une soixantaine de kilomètres au nord-est de Saint-Louis, le PNOD s’étend sur 22 423 hectares de zones humides. Véritable carrefour migratoire, il accueille près de 365 espèces d’oiseaux, dont 120 migratrices. Il constitue également un important sanctuaire de nidification du Pélican blanc et de la Spatule d’Afrique.

Mais derrière cette richesse ornithologique se profile une réalité préoccupante.

Le PNOD, un sanctuaire sous forte pression

La prolifération d’espèces végétales aquatiques envahissantes, notamment le Typha australis, la Salvinia molesta et la Pistia stratiotes, la salinisation des sols, la sédimentation et les problèmes de qualité des eaux fragilisent progressivement les écosystèmes. À ces menaces s’ajoutent les pressions de l’agrobusiness, les empiètements rizicoles, le surpâturage, la pêche illégale et les effets du changement climatique.

Classé site Ramsar depuis 1977 et inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981, le Djoudj doit également répondre à plusieurs préoccupations de l’organisation onusienne. Celles-ci concernent notamment l’achèvement du canal d’évacuation des eaux de drainage, l’élaboration d’un plan de dépollution, le suivi de la qualité des eaux et la redynamisation des Comités inter-villageois.

La réactualisation du PAG apparaît ainsi comme une étape déterminante pour préserver la valeur universelle exceptionnelle du site. Les efforts engagés dans le cadre du précédent plan ont notamment porté sur la conservation de la biodiversité, la surveillance écologique, la gestion des ressources en eau, la restauration des habitats, la sensibilisation des communautés riveraines et la promotion de l’écotourisme.

À l’issue des 72 heures de travaux, l’équipe de rédaction a produit les rapports ainsi qu’une feuille de route, validée par les participants. Ce document constitue le point de départ d’un processus d’élaboration concertée du nouveau PAG. L’enjeu est désormais de transformer les recommandations en actions concrètes pour garantir durablement la préservation de ce patrimoine écologique mondial, tout en conciliant conservation de la nature et développement des communautés riveraines.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS