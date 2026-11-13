Lieu de rencontre et d’échanges, la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (Fildak) offre une gamme très variée, allant des romans à la poésie, en passant par les ouvrages historiques, les manuels scolaires et autres publications consacrées à la culture et à d’autres thématiques.

Organisée au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), à Dakar, la FILDAK met le livre au centre des échanges culturels et éducatifs. Cette rencontre rappelle que la lecture ne se limite pas à l’apprentissage scolaire : elle aide à comprendre le monde, à développer son esprit critique et à mieux connaître son environnement.

Pour Aïcha Ba, chargée de communication chez Baobab Éditions, les bienfaits de la lecture sont nombreux. Elle permet notamment d’améliorer le vocabulaire et l’orthographe, tout en offrant un moyen de s’évader du quotidien. “À travers la lecture, nous améliorons notre niveau de vocabulaire, notre orthographe également. Nous découvrons beaucoup de choses et nous pouvons aussi nous évader, oublier nos soucis”, explique-t-elle.

Au-delà de l’enrichissement personnel, la lecture joue aussi un rôle dans la connaissance de l’histoire et des réalités sociales. Ansou Camara, homme de culture, insiste sur l’importance de lire pour acquérir des connaissances dans plusieurs domaines, notamment l’histoire du pays, l’actualité et la vie sociale. Il encourage les jeunes à s’intéresser particulièrement aux ouvrages africains. “Je conseille aux enfants et aux jeunes de lire beaucoup, surtout les livres africains. Cela leur permet de connaître leur patrimoine et leurs valeurs africaines. C’est quelque chose qu’il faut vraiment préserver pour la jeunesse”, souligne-t-il.

Cette attention portée aux livres africains met en lumière un autre enjeu : la transmission du patrimoine culturel. À travers les récits, les témoignages et les œuvres littéraires, les lecteurs peuvent découvrir des traditions, des parcours et des réalités qui participent à la mémoire collective. Lire des auteurs africains, c’est aussi rencontrer des voix qui racontent le continent de l’intérieur et contribuent à faire vivre ses cultures.

Papo Sambobadji, écrivain qui travaille également à la création d’une maison d’édition, voit dans l’écriture et la lecture des moyens d’explorer d’autres horizons. Plus particulièrement attaché à l’écriture, il rappelle que les livres permettent de voyager par l’imagination et d’élargir ses connaissances. “L’écriture permet de voyager, de découvrir d’autres cultures, mais également d’autres mondes. La lecture permet d’enrichir son vocabulaire, d’acquérir énormément de connaissances et d’évoluer dans différents milieux. On peut voyager à travers le monde sans pour autant quitter sa chambre. C’est cela, la valeur de la lecture”, explique-t-il.

Les témoignages recueillis montrent que la lecture répond à plusieurs besoins : apprendre, se divertir, s’évader, mieux comprendre la société et préserver une identité culturelle. Dans un quotidien où les téléphones et les réseaux sociaux prennent une place importante, le livre conserve ainsi un rôle essentiel dans la formation et l’ouverture d’esprit. Il permet de prendre du recul, de nourrir sa réflexion et de découvrir des expériences différentes de la sienne.

Mais encourager la lecture ne peut se limiter à une foire. Cela passe aussi par des livres accessibles, des bibliothèques vivantes et des initiatives capables de donner aux enfants et aux jeunes le goût de lire. La FILDAK constitue un rendez-vous important pour faire connaître les ouvrages et rapprocher les lecteurs des professionnels du livre, mais cet intérêt doit se prolonger au-delà de l’événement.

À travers les rencontres entre lecteurs, éditeurs, écrivains et acteurs culturels, la FILDAK rappelle que le livre demeure un outil de connaissance et de transmission. Plus qu’un objet posé sur une étagère, il ouvre une fenêtre sur l’histoire, les cultures et les autres mondes. Et comme le résume Papo Sambobadji, il permet de voyager sans quitter sa chambre.

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ACCÈS

Qui achète encore les livres ?

Entre la hausse des dépenses quotidiennes et la cherté des prix, dé nombreux Sénégalais se rabattent sur les livres d’occasion, les bibliothèques ou simplement les documents numériques.

À Dakar, acheter un livre n’est plus une priorité pour la plupart des populations. Face à la cherté des ouvrages, certains trouvent des solutions alternatives : emprunter, consulter un ouvrage à la bibliothèque ou se tourner vers les livres de seconde main. Mais pour certains étudiants, le livre et la lecture restent une nécessité absolue. Mais beaucoup préfèrent se rendre dans les bibliothèques pour préparer leurs examens, effectuer des recherches ou approfondir leurs connaissances.

Pour Aminata Diop, étudiante, acheter tous les livres nécessaires aux études peut représenter une dépense difficile à supporter. Entre le transport, la restauration et le matériel pédagogique, le budget est souvent limité. La bibliothèque devient alors une solution pour continuer à étudier sans multiplier les achats. “Quand je peux trouver le livre à la bibliothèque, je préfère le consulter sur place plutôt que de dépenser de l’argent. Il y a d’autres dépenses à gérer”, explique Aminata Diop.

Entre occasion et contrefaçon

Au marché Sandaga, les livres de seconde main offrent une autre possibilité aux lecteurs qui souhaitent dépenser moins. Sur les étals, les ouvrages sont regroupés en piles : manuels scolaires, romans et livres de différentes disciplines.

Pour Moussa Fall, étudiant, le prix constitue un élément important dans la décision d’achat. Lorsqu’un ouvrage coûte trop cher, il préfère chercher une version d’occasion ou demander à un camarade de lui prêter le livre. “Avant d’acheter, je regarde d’abord le prix. Si je peux trouver le même livre moins cher, je préfère cette solution”, soutient Moussa Fall.

Chez les vendeurs, on relève la diversification des visiteurs. Pour Ibrahima Ndiaye, il y a toujours des gens qui achètent les livres. “Nous essayons de présenter des livres qui intéressent les lecteurs et les étudiants. Nous recevons plusieurs profils. Certains viennent chercher un titre précis, tandis que d’autres parcourent les étals sans forcément acheter”, a-t-il témoigné.

Le marché d’occasion permet ainsi à certains lecteurs d’accéder à des livres qu’ils auraient peut-être eu du mal à acheter neufs. Mais le prix n’est pas le seul critère : l’état du livre, son édition et son utilité comptent également dans le choix final.

Les étudiants entre nécessité et arbitrage

Du côté des étudiants, certains lisent de moins en moins par passion, mais plus par nécessité. Les manuels et ouvrages recommandés par les enseignants peuvent être indispensables, mais les moyens financiers ne suivent pas toujours. Si certains sont prêts à faire les efforts financiers nécessaires pour les acquérir, d’autres sont contraints de se rabattre sur la reproduction illicite, en photocopiant intégralement ou en partie les ouvrages.

La percée du numérique

Dans ce contexte de raréfaction des ressources, le téléphone occupe désormais une place importante dans les pratiques de lecture. Des étudiants consultent des fichiers PDF, téléchargent des documents ou partagent des supports de cours. Ces solutions peuvent réduire les dépenses liées à l’achat de livres et aux photocopies.

Mais le numérique ne remplace pas nécessairement le papier. Certains lecteurs préfèrent feuilleter un ouvrage, annoter ses pages ou lire sans être interrompus par les notifications du téléphone.

Sur l’avenue Malick Sy, on note dans cette librairie quelques visiteurs. Ce qui montre que malgré la tendance à la baisse, il existe encore des mordus de lecture, qui sont prêts à mettre le prix pour avoir des livres tout neufs. Certains le font par obligation, d’autres pour leur plaisir personnel.

Par Mariama Sakho (stagiaire)