Nouvelle polémique de l'autre côté des Pyrénées pour Kylian Mbappé, qui s'est affiché sur les réseaux sociaux en train de faire une sortie à vélo. Une pratique pourtant prohibée par l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho. Pour beaucoup, le comportement de l'attaquant français ne passe pas…

Trêve internationale compliquée pour Kylian Mbappé. Il y a d'abord eu cette blessure au genou avec l'équipe de France, suivie de deux polémiques après son départ du rassemblement. La première, c'est cette virée dans une boîte de nuit parisienne avec sa compagne Ester Exposito, cinq jours après Turquie-France, et puis cette sortie à vélo affichée sur les réseaux sociaux et accompagnée de la musique «Les gentils, les méchants» de Michel Fugain.

Une activité sportive pourtant prohibée par l'entraîneur madrilène José Mourinho, comme le Special One l'a récemment rappelé dans une interview. Deux épisodes qui, selon certains, prouvent le manque de sérieux du candidat au Ballon d'Or 2026.

«Ce n'est pas le Mbappé FC, c'est le Real Madrid»

Le journaliste de la Cadena Ser, Antonio Romero, fait partie des détracteurs du Tricolore. Dans l'émission Carrusel Canalla, il n'a pas ménagé le capitaine des Bleus. «Mbappé considère qu'il est l'attaquant vedette du Real Madrid, mais il estime également qu'il peut faire tout ce qui lui chante. Comme personne ne lui fait de remontrances au sein du club, et qu'au contraire on rit de ses pitreries, il se sent d'autant plus puissant. Ses six derniers mois de la saison dernière ont été embarrassants», a-t-il pointé du doigt.

«Il doit faire preuve de tact, je commence à douter de son intelligence. Mbappé ne pourra jamais être le leader du vestiaire du Real Madrid. Il n'a pas la personnalité pour l'être et il n'en a d'ailleurs pas envie. Quelqu'un devrait lui dire : 'Ce n'est pas le Mbappé FC, c'est le Real Madrid'. Tu es le joueur le mieux payé de l'effectif, ça fait deux ans que tu es là et on n'a battu personne», a rappelé Romero, alors que la Maison Blanche reste effectivement sur deux saisons sans le moindre trophée majeur depuis l'arrivée de l'ancien Parisien (vainqueur de la Supercoupe d'Europe et de la Coupe Intercontinentale en 2024-2025).

À lui de répondre face à Villarreal

Également présent sur le plateau, le journaliste Anton Meana estime quant à lui que Mbappé a tout simplement peu de considération pour les supporters madrilènes. «On voit comment Mbappé gère ses périodes de blessure, comment il revient… et je me prends la tête entre les mains quand il réclame le Ballon d'Or pour lui ! Mbappé n'a pas conscience que les supporters du Real Madrid l'attendent. Il montre sans cesse que ça lui est égal», a-t-il lancé, tandis que le Français retrouvera le Stade Santiago Bernabéu samedi, contre Villarreal en Liga.

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Devra-t-il s'attendre à un accueil hostile ? Romero répond par l'affirmative. «Il y a un climat tendu au Bernabeu, qui s'est amplifié pendant cette trêve. Si Mbappé ne fait pas un bon match contre Villarreal, il sera à nouveau sifflé», a prévenu le journaliste. Il est vrai que les supporters merengue, mécontents de voir leur équipe pointer à six longueurs du Barça après sept journées, en attendent davantage. Tout en ayant conscience que Mbappé, malgré tout, n'est pas responsable de tous les maux de leur club de coeur.