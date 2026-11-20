Face à des défis de sécurité polymorphes en Afrique, le président de la République a appelé hier à une mobilisation des forces de tous les États, mais aussi à la lucidité et au discernement.

La Journée des forces armées a été présidée hier par le président de la République qui y voit l’un des rendez-vous les plus solennels du calendrier républicain, car elle offre l’occasion d’exprimer la reconnaissance à celles et à ceux qui, au nom de la Nation, ont fait le choix exigeant du service commandé, de la discipline et du sacrifice. Cette année, elle a eu pour thème : « Forces armées, vecteurs de l'intégration sous-régionale et de la sécurité collective. »

Dans cette veine, Bassirou Diomaye Faye a souligné que le monde a profondément changé avec l’émergence et l’affirmation de la puissance, la remise en cause de l’ordre multilatéral, la multiplication des espaces contestés, le délitement progressif des mécanismes multilatéraux de solidarité et les phénomènes transfrontaliers qui constituent les traits marqueurs d’une géopolitique mondiale plus que tumultueuse. « Notre région, dit-il, n’est nullement épargnée par ces turbulences. La persistance du terrorisme et de l’extrémisme violent, l’essor des trafics illicites, la criminalité transnationale organisée et la multiplication des foyers d’instabilité exercent une pression croissante sur nos États et sur les conditions de vie de nombreuses populations. À ces menaces s’ajoutent les effets des dérèglements climatiques, les tensions autour des ressources, certaines vulnérabilités économiques et sociales, ainsi que les risques émergents dans les domaines cybernétique et informationnel. »

Le président de la République souligne que les groupes armés et les réseaux criminels exploitent la mobilité transfrontalière, les fragilités de certains territoires et les insuffisances de coordination entre les dispositifs nationaux. Devant cette situation complexe, il est d’avis que l’heure est à la mobilisation des énergies et des capacités régionales par le renforcement de l’anticipation, la connaissance approfondie des menaces et l’opérationnalisation de nos mécanismes de réponse.

« Ce sursaut régional, assure-t-il, est d’autant plus urgent que l’étude de l’histoire de l’Afrique de l’Ouest nous renseigne sur la profondeur des liens qui unissent nos peuples. Bien avant la constitution de nos États modernes, notre région était un espace de circulation, d’échanges et de solidarités humaines. Les frontières ont consacré nos souverainetés ; elles n’ont effacé ni les liens familiaux, ni les relations économiques, ni les héritages culturels partagés ».

C’est pourquoi, poursuit le Chef de l’Etat, cette grande proximité leur donne une responsabilité particulière dans la recherche de la paix et dans la prévention des crises. Il rappelle que, depuis son accession à la souveraineté internationale, le Sénégal n’a cessé de s’engager en faveur de la sécurité collective, dans le prolongement d’une longue tradition de solidarité africaine. Au sein de l’espace CEDEAO, souligne Diomaye Faye, cet engagement s’est notamment traduit par une participation active aux initiatives régionales de prévention et de gestion de conflits.

« Nos soldats ont pris part, aux côtés de leurs frères d’armes des pays de la sous-région, à différents engagements opérationnels, contribuant au renforcement de la sécurité collective et à la consolidation de la paix. Ces expériences partagées constituent un acquis précieux sur lequel la coopération militaire régionale pourrait s’adosser pour franchir de nouvelles étapes », indique-t-il. Avant de souligner que les recompositions politiques et institutionnelles que connaît notre sous-région exigent de la lucidité et du discernement. Qu’elles invitent à préserver les voies du dialogue, à entretenir les relations de confiance et à rechercher patiemment les convergences nécessaires à une sécurité collective régionale dynamique.

« Je réitère en ma qualité de Chef suprême des Armées »

En outre, Bassirou Diomaye Faye a indiqué que la préparation de l’avenir dans le domaine de la sécurité collective appelle un effort durable en faveur de l’autonomie stratégique régionale et continentale. Cette ambition, d'après lui, demande des personnels qualifiés, des capacités d’anticipation, des équipements adaptés et des mécanismes de financement et de soutien à la hauteur des missions confiées aux forces. Elle demande aussi des partenariats internationaux équilibrés, respectueux de ses priorités et attentifs au développement de compétences durables.

« La crédibilité de notre sécurité collective se construira dans cet effort patient de convergence entre les volontés politiques, les compétences militaires et les moyens réellement disponibles. Je réitère, en ma qualité de Chef suprême des Armées, ma ferme volonté de poursuivre les efforts de modernisation des Forces armées, afin de leur donner les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs nobles missions, pour que notre pays continue sa marche prometteuse vers plus de souveraineté, de justice et de prospérité », a promis le président de la République.

Les autres moments forts de la cérémonie

À préciser que lors de cette journée, les 58e promo de l'École de santé militaire et 48e promo de l'École nationale des officiers d'active ont reçu leurs parchemins. Elles avaient respectivement comme parrains feu le médecin colonel Mady O. Sylla et feu le capitaine André Senghor. Quatre gendarmes et militaires blessés ont aussi été décorés en marge de la cérémonie.

Le prix spécial du chef de l'État pour l'excellence et les innovations technologiques industrielles et à vocation militaire a été gagné cette année par Ely Manel Faye. Ce dernier a travaillé sur le système de numérisation et de partage d'informations pour les champs de bataille. Il s'agit d'un système qui permet d'intégrer les signaux et informations de plusieurs entités.

CHEIKH THIAM