Ce mardi 26 juillet 2021, le CRGE de Tambacounda, sous la houlette du gouverneur Omar Mamadou Baldé, a tenu une réunion à la salle de conférence du Conseil départemental de Tamba. Cette rencontre visait à mobiliser toutes les forces de la société, afin de stopper la progression du variant Delta.

Malgré la situation stable que connait la région de Tambacounda, avec cette 3e vague qui inquiète le reste du pays, 19 cas dont 18 guéris et un sous oxygène au CTE, le gouverneur de la région, Président du CRGE, a invité autour d'une table les autorités sanitaires, militaires, locales et administratives, pour trouver des solutions adéquates pour maintenir la région au vert.

A l’issue de la rencontre, une batterie de résolutions ont été prises par le chef de l’Exécutif régional. Parmi les résolutions prises, la plus importante est celle qui concerne le démarrage des inscriptions sur les listes électorales prévu le 31 juillet. Monsieur Baldé a demandé aux préfets de veiller à ce que ces moments de rassemblements ne constituent pas des risques de propagation du virus. Il a demandé au médecin-chef de région (MCR) de mettre à la disposition de chaque commission administrative une équipe de vaccination et des lots de masques.

Pour le gouverneur Baldé, "la meilleure arme dont nous disposons pour lutter contre le virus, est la vaccination". C'est pourquoi il exhorte les journalistes, communicateurs traditionnels ainsi que les "Badiènes gokhs", les conducteurs de motos-Jakarta à multiplier la sensibilisation, afin qu'il y ait une adhésion massive à la vaccination. Le gouverneur a aussi instruit les équipes de vaccination à se déplacer au niveau des marchés, "loumas" et gares pour vacciner les populations. Pour ces usagers des marchés et "loumas", le MCR a proposé l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson qui est à dose unique.

La région de Tambacounda compte sept zones tampons dont deux non-fonctionnels : celles des districts de Dianké Makha et de Goudiry. Le gouverneur a donné des instructions au MCR pour que les médecins-chefs de district de ces deux localités repartent avec de l'oxygène pour que ces zones soient opérationnelles.

S'agissant du CTE, le gouverneur a demandé à la directrice de l'hôpital de "continuer à veiller à ce que tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement du CTE soient pris en charge. Nous ne voulons ni panne ni inconvénient. Que ce soit les lits pour la réanimation ou les lits oxygénés, il faut que tout soit fonctionnel, pour permettre d'accueillir éventuellement les malades". Le gouverneur de la région a également demandé aux préfets de veiller au respect de l'arrêté du ministre de l'Intérieur interdisant systématiquement les rassemblements. Le gouverneur Baldé a aussi donné des instructions aux services de sécurité de veiller à l'application de l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de celui des Transports terrestres, concernant le port obligatoire du masque.

Avec toute cette batterie de mesures, le CRGE entend maintenir la région de Tambacounda au rang de leader et modèle, en termes de résilience. Depuis le 2 avril 2020, date de l'apparition du 1er cas de Covid-19, la région a enregistré 446 cas dont 33 décès. Ce qui place la région en 3e position, après Kaffrine et Sédhiou, en termes de résilience.

Selon le gouverneur Omar Mamadou Baldé, si on analyse les données en termes de population, la région se place en tête de ce classement, car étant la plus peuplée. Malgré la virulence et la contamination rapide du variant Delta, la région, qui est frontalière avec trois pays, n'a enregistré que 19 cas de Covid-19. Ce qui amène le gouverneur à relever l'important travail abattu par le CRGE et l'ensemble des acteurs.

Pour le traitement des cas graves, le centre de traitement des épidémies (CTE) de l'hôpital régional dispose de 16 lits avec oxygène dont un seul est occupé, de sept lits de réanimation, tous disponibles. Ce qui fait dire au médecin-chef de district de Tambacounda, Tidiane Gadiaga que "la situation dans notre région est encore stable". Néanmoins, le gouverneur prévient : il n'est pas question de relâchement. "Le variant Delta nous met à la croisée des chemins. Soit nous le stoppons ou nous disparaissons", a-t-il prévenu.

Le médecin-chef de la région, Bayal Cissé, quant à lui, n'a pas manqué, dans son intervention, d'inviter le gouverneur à user de son leadership pour obtenir une autre centrale d'oxygène qui va venir en appui à celle du CTE, pour garantir une prise en charge efficace des malades.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)