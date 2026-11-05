Publié le 5 Nov 2026 - 11:02

Une policière accusée sur Tik Tok…

 

Dans une vidéo publiée sur TikTok, une femme présentée comme policière était accusée d’avoir reçu 200 000 F CFA pour retrouver une moto volée. Selon la police, le propriétaire de l’engin a déclaré lors de son audition qu’un tiers lui avait présenté cette femme comme une intermédiaire.

Il a produit un justificatif de transfert de 131 300 F CFA. Le commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a ouvert une enquête après la diffusion de la vidéo sur les comptes TikTok « Défense moto Sénégal » et « Xkara ». Les deux hommes interpellés, dont le propriétaire de la moto, ont été déférés au parquet à l’issue de leur garde à vue pour des faits présumés de diffusion de fausses nouvelles et de diffamation envers une institution.

Selon le compte rendu de la police, l’un des mis en cause a reconnu administrer les deux comptes et avoir réalisé la vidéo. Il a déclaré avoir relayé les propos du propriétaire de la moto sans les vérifier. Il a également reconnu être l’auteur de commentaires visant la Police nationale. Le propriétaire de la moto a confirmé le vol de son engin et le dépôt d’une plainte. Il a toutefois déclaré n’avoir jamais rencontré la femme mise en cause dans la vidéo.

D’après son récit, un tiers lui avait présenté cette femme comme une intermédiaire susceptible de l’aider à retrouver sa moto contre rémunération. Lors de son audition, il a présenté un justificatif de transfert Wave de 131 300 F CFA, alors que la vidéo évoquait un versement de 200 000 F CFA. Confrontés par les enquêteurs, les deux hommes se sont mutuellement attribué la responsabilité des accusations et des commentaires visant la police. Le propriétaire de la moto a présenté ses excuses à la Police nationale et à la justice.

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social
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