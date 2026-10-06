La Fédération sénégalaise de volley-ball (FSVB) a obtenu la reconnaissance de l’instance continentale pour ses efforts en faveur du développement de la discipline au Sénégal. Ainsi, la Confédération africaine de volley-ball (CAVB) a désigné la FSVB parmi les lauréats du Prix de la croissance et du développement. L’information a été donnée par la FSVB dans un communiqué.

« Cette distinction récompense l’engagement, les initiatives et la contribution au rayonnement du volley-ball au sein des fédérations membres de la Confédération. La distinction a été annoncée à l’issue de l’Assemblée générale de la CAVB, tenue du 2 au 5 octobre 2026 au Cap-Vert, en présence des représentants des fédérations africaines. À travers ce prix, la CAVB salue la dynamique portée par la FSVB en faveur de la croissance, de la structuration et de la promotion du volley-ball sénégalais, ainsi que son accompagnement des différents acteurs de la discipline. »

La Fédération de volley-ball se réjouit de cette distinction qu’elle « accueille avec fierté et responsabilité ». « Elle constitue un encouragement à poursuivre les actions entreprises et à consolider les acquis au service de la discipline. La FSVB réaffirme sa volonté de poursuivre sa mission au service de la promotion et du rayonnement du volley-ball sénégalais. »