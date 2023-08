Après la chute devant l’Ouganda (85-83), samedi dernier, le Sénégal a pris une raclée, hier, face au Mali (49-72) en match comptant pour la 2e journée de la phase de poules de l’Afrobasket féminin 2023, à Kigali. Avec deux défaites, les Lionnes terminent à la dernière place de la poule C et devront affronter en barrages l’Égypte, mardi, pour une place en quarts de finale.

L’équipe du Sénégal est passée complètement à côté de son sujet, en phase de poules de l’Afrobasket féminin 2023, à Kigali. Battues d’entrée par l’Ouganda (85-83), samedi dernier, les Lionnes ont été balayées par le Mali, hier, lors de leur 2e sortie. Avec deux défaites d’affilée, les protégées de Moustapha Gaye occupent la dernière place du groupe C, dominé par les Aigles du Mali qui ont fait un carton plein. Les Maliennes sont qualifiées directement en quarts de finale. Alors que le Sénégal et l’Ouganda devront passer par les barrages pour décrocher le ticket pour le prochain tour. Les Lionnes vont en découdre avec l’Égypte, mardi prochain. Les Égyptiennes ont terminé à la 2e place de la poule D, derrière le Nigeria. Les Ougandaises, elles, vont croiser le fer avec la RD Congo, le même jour.

Lorsque les différentes poules ont été dévoilées, l’Ouganda paraissait comme le petit poucet de la poule C. Avec seulement deux participations à l’Afrobasket (1997 et 2015) et une absence de huit ans à la compétition, les Lionnes ne pouvaient pas rêver mieux pour une entrée en matière. Mais les Gazelles se sont révélées finalement plus difficiles à manœuvrer. Les filles de coach Tapha ont réussi à dominer le premier quart-temps (17-21) et c’est tout. Elles n’ont jamais pu résoudre l’équation de la défense en zone posée par les Ougandaises. Menées par l’Américaine naturalisée ougandaise Jannon Otto, et l’intenable Jane Asinde, les Gazelles ont remporté les trois derniers actes. Ce qui leur a permis de s’imposer sur le fil (85-83).

Le Mali humilie le Sénégal

Après la désillusion face à l’Ouganda, le coach Tapha et ses filles nourrissaient l’espoir de se relancer contre le Mali. Ce qu’elles ont essayé à faire dès l’entame de la partie. Contrairement à la rencontre de samedi dernier, le Sénégal a changé son jeu en étant plus présent dans la raquette du Mali. Les protégées de Tapha ont été très agressives en défense. Ce qui a justifié d’ailleurs qu’elles se sont retrouvées très vite dans la pénalité. Elles ont néanmoins mené la danse en remportant le premier quart-temps par cinq points d’écart (16-11). Elles ont essayé de rester dans la même dynamique en menant à l’entame du second acte 5 à 0 (21-11).

Les Sénégalaises ont même creusé l’écart à 11 points. Mais les Aigles vont vite répliquer. La grande offensive malienne a poussé les Sénégalaises à commettre beaucoup de fautes, donnant ainsi l’occasion à l’adversaire de grappiller des points précieux. Elles ont pu remettre les pendules à l’heure et prendre une légère avance (25-26), à deux minutes de la fin du 2e quart-temps. Heureusement que la bande à Aya Traoré a redressé la barre pour repasser devant (28-26), avec un léger écart de seulement deux unités.

Cette avance n’a pas suffi à refroidir les Maliennes. Dès le retour de la pause, le Mali a haussé le ton, égalisé et est passé devant (28-30). La machine malienne est en marche. Les protégées d’Oumarou Sidiya mettent le turbo. Les Sénégalaises n’arrivent pas à tenir le rythme imposé par la sélection malienne. Les joueuses de Moustapha Gaye enchainent les fautes et donnent le bâton aux Maliennes pour se faire taper sur les doigts. Impuissantes, elles vont regarder le Mali dérouler. L’écart entre les deux équipes va crescendo.

Les Lionnes ont été inexistantes lors du 3e quart-temps perdu largement (8-26). Le reste n’est que formalité pour les Aigles qui vont enfoncer le clou et humilier le Sénégal avec ses 11 titres. L’ardoise est salée à la fin, avec 23 points d’écart (49-72).

LOUIS GEORGES DIATTA