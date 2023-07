Après la publication de la liste des 12 joueuses devant prendre part à l’Afrobasket féminin 2023, à Kigali (du 28 juillet au 6 août), les Lionnes ont reçu le drapeau national hier, des mains du Premier ministre. Amadou Ba a profité de ce moment solennel pour pousser la bande à Aya Traoré au succès en terre rwandaise.

A dix jours du coup d’envoi de la 26e édition de l’Afrobasket féminin à Kigali, les Lionnes ont reçu le drapeau national, hier, des mains du Premier ministre. Profitant de cette occasion, Amadou Ba a galvanisé Aya Traoré et sa bande. ‘’L’Afrobasket féminin, vous l’avez remporté onze fois. On peut donc dire, sur cette base et de façon péremptoire, que vous en avez l’expérience et que vous en maitrisez les tenants, les aboutissants et autres subtilités et paramètres techniques’’, a déclaré le chef du gouvernement, par ailleurs ministre des Sports.

Malgré ces qualités, le PM a rappelé aux protégées de Moustapha Gaye la rudesse de la compétition face à ‘’des sélections coriaces (le Mali et l’Ouganda) qui se sont bien préparées et qui mettront tous les atouts de leur côté pour une qualification au second tour’’.

C’est pour cette raison que M. Ba a invité les Lionnes à ‘’tout mettre en œuvre pour aller le plus loin possible dans cette compétition et la remporter’’. En bonne capitaine, Aya Traoré a exprimé tout l’engagement des Lionnes à se donner à fond pour honorer les couleurs nationales. ‘’C’est avec un grand honneur que nous recevons le drapeau national pour défendre les couleurs du Sénégal à l’Afrobasket. Nous y allons avec beaucoup d’ambitions et d’envie. Certes, nous avons une équipe jeune, mais nous sommes conscientes de ce qui nous attend’’, a fait savoir la MVP de l’Afrobasket 2015.

D’ailleurs, le dernier titre du Sénégal chez les dames remonte à 2015, à Yaoundé. Pour le Premier ministre, c’est le moment de revenir au premier plan du basket féminin africain. ‘’Le Sénégal doit revenir sur le podium et remporter l’Afrobasket féminin 2023. Continuons, donc, à faire preuve de rigueur, de discipline et de force de caractère pour effacer la période infructueuse qui nous sépare de 2015, année de notre dernier sacre. Kigali 2023 doit être l’occasion et le moment de donner au basket sénégalais un nouveau souffle pour en refaire, comme par le passé, une de nos disciplines phares et parmi les mieux exportables de notre politique sportive’’.

Amadou Ba appelle à l’unité

Pour ce faire, Amadou Ba a invité les Lionnes à s’inspirer de ‘’valeureuses devancières Mame Maty Mbengue, Rokhaya Pouye Aya, Khady Diop, Mborika Fall, Kankou Coulibaly’’, entre autres.

Au-delà des aspects technico-tactiques, le PM est convaincu que les performances ne pourront être réalisées que dans un environ sain et apaisé autour de la sélection nationale. Ainsi, il a fustigé les querelles personnelles et appelé à l’unité. ‘’La discipline a besoin, aujourd’hui, de quiétude, de sérénité et d’équilibre. Elle a besoin, non d’une division qui ne ferait qu’accentuer ses faiblesses et ses vulnérabilités, mais bien d’une mutualisation de ses forces et de ses compétences pour faire face à ses engagements et assumer ses responsabilités’’.

Dans ce sens, il a demandé à la nouvelle équipe fédérale présidée par Me Babacar Ndiaye à ‘’dérouler un management inclusif, capable de produire de fortes synergies pour une meilleure adresse des impératifs du basket-ball sénégalais’’. Cette appelle n’est pas resté sans écho, puisque le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball a ‘’lancé un appel à l’union des cœurs et des esprits autour de notre équipe nationale féminine pour qu’elle continue à nous combler, à nous égayer de trophées’’.

Liste des 12 Lionnes : Fatou Dieng, Cierra Janay Dillard, Couna Ndao, Yacine Diop, Mathilde Aicha Diop, Aya Traoré, Fatou Pouye, Sokhna Fatou Sylla, Arame Niang, Oumou Khairy Sarr, Fatou Diagne, Aicha Ndour.

