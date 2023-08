Les joueurs de Premier League devront s’adapter à quelques changements dans l’arbitrage. Parmi les nouveautés énumérées par Sky Sports, il faut s’attendre à du temps additionnel nettement revu à la hausse, à l’image de ce qui avait été mis en place au Mondial 2022. On apprend par exemple que les secondes, ou minutes perdues pendant les célébrations des buts seront rattrapées. Le championnat anglais souhaite ajouter du temps effectif.

Ainsi, les acteurs qui tenteront de jouer la montre seront davantage sanctionnés. Tout comme ceux qui viendront entourer l’arbitre pour contester. A noter que les entraîneurs seront invités à mieux respecter leur zone au bord du terrain. Enfin, la mesure la plus étonnante concerne les duels physiques puisque les officiels seront plus tolérants afin d’amener plus de fluidité au jeu. La Premier League étant déjà l'un des championnats les plus rugueux, et où les arbitres sifflent le moins, ça promet.