Le bateau ‘’Aline Sitoé Diatta’’, effectuant la liaison maritime Dakar - Ziguinchor, a accosté au port de Ziguinchor avec 417 passagers à bord et 75 t de marchandises, a déclaré mercredi la cheffe de la gare maritime, Marième Diao Diouf. Le navire avait suspendu ses rotations pour une révision d’un mois, selon le Consortium sénégalais d’activités maritimes (Cosama) chargé de l’exploitation de la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor.

“Après un mois d’arrêt pour raison de carénage, le bateau est arrivé au port de Ziguinchor avec 417 passagers et plus de 75 t de fret”, a indiqué la cheffe de la gare maritime de Ziguinchor. Marième Diao Diouf s’entretenait avec des journalistes, peu après l’arrivée de l’‘’Aline Sitoé Diatta’’ vers 11 h.

“Le navire ‘Aline Sitoe Diatta’ joue sa partition dans l’activité économique du pays. Il a un impact économique très positif. Le retour s’est très bien passé”, s’est félicitée Mme Diouf. Des voyageurs convoyés par le navire, dans la nuit de mardi à mercredi, se sont réjouis de pouvoir bénéficier à nouveau des services de ce ferry reliant Dakar à Ziguinchor.