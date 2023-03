Le Festival African ’Zuri va déployer ses ailes au Sénégal (Dakar), pays de la « Teranga » (hospitalité) du 5 au 27 mai 2023 pour sa troisième édition. Cette manifestation itinérante, organisée par l’association basée à Kinshasa (RDC), a pour but de bâtir des ponts entre les différentes régions du continent africain, à travers des échanges culturels.

Depuis sa première édition en Ethiopie, l'African ‘Zuri festival est devenu une tribune prestigieuse pour les grands noms de la scène musicale du continent. La troisième édition de ce festival itinérant aura lieu au Sénégal, plus précisément à Dakar. "L’événement va se dérouler pendant quatre week-end. Au cours des premières semaines, nous célébrerons l’Afrique du Nord, l’Afrique du Sud, l’Afrique de l’Est, l’Afrique centrale et nous rajoutons cette fois-ci la diaspora", souligne la fondatrice et présidente du festival ’'African’ Zuri'', Sonia Kabanda. Qui a tenu une conférence de presse, hier à l’ambassade de la RDC à Dakar.

Elle indique que c’est une activité qui se passe tout au long du mois de mai. Selon elle, le programme va tourner autour de la musique traditionnelle, moderne, de la danse, de l’art culinaire, de la sculpture, de la mode et de l’histoire africaine, des combats de lutte et des séances de « Simb Gaïndé ».

Le choix à Dakar

Selon la présidente, ils ont choisi Dakar, parce que le Sénégal est le pays de la Teranga, de l’hospitalité et l’une des plaques tournantes de la culture africaine. En outre, selon Mme Kabanda, l'événement sera parrainé par le plus grand panafricaniste et musicien, Youssou Ndour. Elle a rappelé que le roi du Mbalax avait clôturé l’événement de la deuxième édition de ce festival qui s’est déroulé à Kinshasa. Lors de la conférence de presse, “M. Ndour m’avait dit : pourquoi ne pas venir célébrer la troisième édition à Dakar ?", se rappelle-t-elle.

Ainsi, « nous allons découvrir la ville de Dakar avec tous ses talents. Il y aura deux événements majeurs dont la conférence humaniste, parce que c’est une histoire qui parle de nos ancêtres, de ce que seront les jeunes que nous sommes aujourd’hui, en montrant aux yeux de tous que l’Afrique n’est pas petite », dit-il. Par ailleurs, la conférence humaniste mettra en exergue des jeunes leaders africains. «On les encourage à venir investir en Afrique. Nous allons clôturer avec une soirée de Gala».

Concernant les mesures d'accompagnement, Sonia Kabanda soutient n'avoir pas encore bénéficié de l'appui du ministère de la Culture. Toutefois, elle souhaite une entrevue avec la tutelle pour envisager les voies et moyens.

Interrogé sur cette activité à venir, l’ambassadeur de la RDC au Sénégal, Nicolas Fataki Lungele Mussambya, voit en elle une belle opportunité pour encore un meilleur épanouissement des cultures africaines. "Ce festival va valoriser la richesse de la diversité du continent, en favorisant le brassage culturel et les échanges artistiques", apprécie-t-il.

DIANA DIA (STAGIAIRE)