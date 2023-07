Wesley Fofana connaît actuellement son quatrième problème très sérieux au genou en deux ans. Après une saison quasi blanche, une autre où il a raté la moitié des matches, le défenseur des Blues débutera la prochaine à l'infirmerie. Loi des séries ou vraie fragilité ? Ce qui est certain c'est que la carrière de l'ancien Stéphanois stagne et que sa place en club et en sélection est menacée.

En avril 2020, les Verts racontent, sur leur site officiel, le parcours de Wesley Fofana "le minot devenu grand". Témoin de sa fulgurante ascension, Anthony Loupy, son coach chez les U15 à Air Bel, club de la région marseillaise, témoigne des folles dispositions du gamin. Et au détour d'un souvenir, lâche : "Quand, en délicatesse avec son genou, il était au repos forcé, il boudait, était frustré." Aussi loin que remonte l'histoire de Wesley Fofana avec le foot, son genou a visiblement toujours été un sujet de crispations.

En 2019, alors qu'il doit entamer sa première saison complète chez les professionnels à Saint-Etienne, ses fichus genoux retardent sa mise sur orbite. Victime d'un "pépin au genou" droit, selon ses propres mots, face à Newcastle en préparation, il ratera les deux premiers mois de compétition avant une légère rechute quelques semaines plus tard. Quatre ans plus tard, l'international français a changé de dimension. Devenu l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire, le voilà à Chelsea. Des Verts aux Blues, ses genoux lui causent toujours autant de tracas.

A 22 ANS, DÉJÀ QUATRE BLESSURES SÉRIEUSES AUX GENOUX

Chelsea a indiqué mardi dans un communiqué qui laisse planer une belle part de mystère qu'il ne sera pas apte à la reprise. Fofana doit se faire opérer pour une reconstruction du ligament croisé antérieur. Après une entorse du genou droit, encore une fois, en septembre 2022, il subit là sa troisième blessure au même endroit en moins d'un an. En août 2021, une fracture du péroné du genou gauche l'avait déjà tenu éloigné des terrains 223 jours exactement.

Son potentiel et son talent ne sont plus un sujet depuis longtemps. Fofana impressionne tous ceux qui croisent sa route et a surmonté à une vitesse prodigieuse tous les défis qui s'offraient à lui. A 22 ans seulement, il s'est imposé en Ligue 1 avec une facilité déconcertante avant de mettre toute la Premier League à ses pieds dès ses premiers matches avec Leicester. Si l'équipe de France s'est fait attendre, et qu'il n'a honoré sa première qu'en juin dernier, c'est autant de la faute de la concurrence immense au poste de défenseur central que de ses blessures. Le problème, c'est que celles-ci commencent sérieusement à freiner sa carrière.

POCHETTINO : "LA COMPÉTITION N'ATTEND PERSONNE"

Son entorse au genou en septembre dernier l'a sans doute privé d'une Coupe du monde au Qatar. Son opération de l'été met déjà en péril l'Euro à venir même si les délais de guérison sont flous. Au-delà de l'Euro, de l'équipe de France, c'est aussi sa place à Chelsea qui est fragilisée avec le risque que l'équipe tourne bien sans lui. Les Blues devraient recruter à son poste alors que le départ de Kalidou Koulibaly semblait lui ouvrir un boulevard malgré les présences de Thiago Silva, de Trevoh Chalobah ou de de Benoît Badhiashile. Et quand Chelsea recrute, c'est généralement du top niveau européen. "C'est vraiment triste, c'est une très mauvaise nouvelle, a réagi Mauricio Pochettino. La seule chose que nous pouvons faire, c'est l'aider à retrouver l'équipe (…) La compétition n'attend personne et nous devons être prêts à y participer.

La multiplication de ses problèmes de plus en plus sérieux au genou peuvent-ils mettre en péril sa carrière malgré son énorme force de caractère ? "Dans des cas comme celui-ci, il peut y avoir une fragilité liée à une hyperlaxité à savoir un genou qui bouge trop, témoigne Jean-Pierre Paclet ancien médecin de l'équipe de France de 2004 à 2008. Le problème dans le cas de lésions du croisé antérieur à répétition, c'est que l'intervention chirurgicale n'a pas suffi et que l'instabilité du genou persiste. La chirurgie n'est pas une science exacte, ce n'est pas comme changer une tuile sur un toit."

SA CARRIÈRE N'EST PAS FICHUE

Fofana est-il une victime malheureuse de la loi des séries ou ses fragilités le destinait-il à avoir une carrière hachée ? "Un peu des deux, continue Paclet. Généralement, ce n'est vraiment pas de chance mais ça tombe sur des genoux avec des fragilités prédisposées. Sa carrière n'est pas fichue. Platini a fait carrière avec un croisé rompu et qui n'a pas été opéré." Tout n'est pas perdu donc pour Fofana.

