Suite au décret de déclassement de 150,58 ha de la bande de filaos de Guédiawaye, le Forum civil exige son audit foncier. Dans sa note, la section de Guédiawaye dénonce avec vigueur le décret en question et demande son abrogation.

Elle fustige le comportement inapproprié des conseillers municipaux et exige la restauration, la sauvegarde et la conservation de la bande. En effet, le décret n°2021-701 du 4 juin 2021 approuve et rend exécutoire le Plan d’urbanisme de détails (PUD) de la zone nord de Guédiawaye.

Cette décision ne tient pas compte, insiste le forum, du rôle important de la bande contre l’érosion côtière et les effets du réchauffement planétaire. D’autant plus que cet acte est en contradiction avec les précédentes déclarations du président Macky Sall. Concernant cette bande des filaos, il avait instruit, lors du Conseil des ministres du 20 juillet 2016, le Premier ministre d’alors à veiller à la préservation stratégique du littoral national, notamment de la bande des filaos et des cordons dunaires et celle où il promettait, comme candidat à la Présidentielle 2019 dans le point 3 de son PSE vert, de lancer un programme d’investissements de 50 milliards F CFA dédié à l’Initiative PSE vert de reforestation durable du territoire national).

Et contrairement à la loi, la ville de Guédiawaye, comme les communes de Wakhinane-Nimzatt, Golf-sud, Ndiareme-Limamou Laye et Sam Notaire, n’ont jamais associé les populations dans l’élaboration du Plan d’aménagement du littoral, dénonce le Forum civil qui rappelle qu’aucune suite n’a été donnée à la proposition de la société civile de procéder à des consultations citoyennes en vue de construire ensemble un plan d’aménagement.