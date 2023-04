Le nouveau livre de Dr Massamba Guèye, ‘’Viatique pour se muscler la tête !’’, se veut, par les différents textes qui le composent, ‘’une réflexion axée sur le sens de notre vie’’, ainsi qu’’’un dialogue avec soi-même pour prendre sa vie en main’’. ‘’+Viatique pour se muscler la tête ! + est un livre de ressource et d’énergie mentale. Chaque texte est une réflexion sur le sens de notre vie, mais le tout se tient comme un dialogue avec soi-même pour prendre sa vie en main’’, selon la quatrième de couverture de cet ouvrage paru vendredi.

L’écrivain, dont le livre a été publié par les Editions l’Harmattan-Sénégal, interpelle directement le lecteur autour de ses doutes et combats, de ses relations avec sa communauté tout en fondant sa démarche sur les sagesses africaines, explique l’éditeur. Il souligne que la modernité et la singularité de cet ouvrage résident dans le fait que son auteur est un universitaire ouvert au monde, mais aussi un conteur ancré dans sa culture africaine traditionnelle.

‘’Le livre trouve dans ce syncrétisme culturel les mots, images et valeurs humaines positives pour faire grandir chaque personne qui cherche à se muscler la tête’’, souligne la maison d’édition, relevant également que le livre enseigne la façon d’être la locomotive de sa propre vie, et non un wagon que traîne les aléas de la vie. Le fondateur de la maison de l’oralité et du patrimoine ‘’Keur Leyti’’, Dr Massamba Guèye est, en plus d’être un écrivain, à la fois chercheur, conteur, manager et critique littéraire. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de contes. Il produit et anime par ailleurs l’émission radiophonique bilingue ‘’contes et légendes’’ sur Radio Sénégal internationale (RSI), depuis 2000.