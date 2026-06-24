À Kaolack, la cuisine de rue est très prisée par les populations qui s'en régalent, tout en courant des risques qui pèsent sur leur santé au vu du manque d'hygiène de cette alimentation. La brigade régionale de l'hygiène de Kaolack, en collaboration avec la FAO et le Codex Alimentarius, a initié une campagne de sensibilisation qui vise à inciter les restaurateurs à se conformer aux normes d'hygiène alimentaire.

Il est connu de tous qu'au Sénégal, la restauration de rue fait de plus en plus partie du quotidien des Sénégalais. Les repas se prennent hors des foyers compte tenu de la cherté de la vie qui fait que certaines familles ne cuisinent plus à la maison, leurs membres faisant de la cuisine de rue à bas prix une alternative pour manger. D'autres Sénégalais, malgré un pouvoir d'achat conséquent et contraints par les horaires de travail, préfèrent la nourriture servie dans la rue. Force est de noter que ce choix des Sénégalais leur fait courir des risques sanitaires énormes qui peuvent aller jusqu'à leur ôter la vie.

En effet, selon les estimations faites en 2015 par l'Organisation mondiale de la santé, « en Afrique, plus de 91 millions de personnes tombent malades chaque année, entraînant 137 000 décès, soit un tiers de la mortalité mondiale due aux maladies d'origine alimentaire. Les maladies diarrhéiques sont responsables de 70 % de ces maladies d'origine alimentaire ». Cette insécurité sanitaire est d'autant plus importante que le Sénégal et les organismes internationaux qui s'activent dans le secteur de l'alimentation en ont fait une question centrale dans leurs politiques.

La méthode des 5 M

C'est sans doute ce niveau d'alerte qui a fait réagir nos autorités sénégalaises à travers les démembrements de l'État en charge de la question sanitaire, comme les brigades régionales de l'hygiène qui s'activent dans le cadre d'une étroite collaboration avec la FAO et les relais communautaires pour juguler ce phénomène. À Kaolack, la brigade régionale de l'hygiène a initié une campagne de sensibilisation auprès des restaurateurs de rue, en vue de leur apprendre les mesures d'hygiène, le but étant de garantir la santé des consommateurs.

« Nous menons une caravane de sensibilisation en allant vers les acteurs de la cuisine de rue afin de les aider à appliquer les normes d'hygiène inscrites dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène connu sous le nom des 5 M », a dit le capitaine Bou Touré, chef de la brigade régionale d'hygiène de Kaolack.

La méthode des 5 M consiste à mettre l'accent sur la main-d'œuvre, le matériel, la matière première, la méthode et le milieu pour assurer une hygiène alimentaire. Selon lui, c'est grâce à cette approche que les risques sanitaires liés au manque d'hygiène alimentaire seront anéantis. Il a insisté sur l'implication des relais communautaires qui ont été associés à ce programme de lutte pour juguler les dommages causés par une alimentation malsaine.

En guise de rappel, « 25 talibés et leurs maîtres coraniques avaient frôlé la mort il y a quelques années à Kaolack et avaient été admis aux urgences de l'hôpital général El Hadji Ibrahima Niass, après avoir mangé un repas contaminé par des microbes ». Un exemple qui en dit long sur les désagréments provoqués par la mauvaise hygiène alimentaire.

Dans le cadre de cette campagne, une randonnée pédestre est prévue le 28 juin prochain.

Bachir KANE