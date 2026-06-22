Le président de la République a procédé avant-hier à l’inauguration de l’usine textile AVCI, implantée sur la plateforme industrielle aménagée par l’APIX à Diamniadio. "Il y a un peu plus d’un an, lors de ma visite en Turquie, un partenaire turc avait exprimé son intérêt pour l’implantation d’une usine textile au Sénégal.

J’avais alors instruit l’APIX d’assurer un suivi rigoureux et un accompagnement de proximité du promoteur. Aujourd’hui, nous nous réjouissons de la concrétisation de cet engagement avec la réalisation du projet Avci Global Textile. Ce succès témoigne de l’efficacité du suivi assuré par l’APIX et de sa capacité à transformer des intentions d’investissement en projets créateurs d’emplois et de valeur pour notre pays", a confié Bassirou Diomaye Faye.