La Fédération sénégalaise de judo et discipline associées (FSJDA) a décliné ses ambitions pour Championnats d’Afrique cadets-juniors, du 27 au 30 juillet, et les Jeux de la Francophonie, du 28 juillet au 6 août. Mais les fédéraux regrettent l’insuffisance de moyens pour l’atteinte de ces objectifs.

Les judokas sénégalais vont prendre part à d’importants rendez-vous internationaux, ce mois de juillet, dont les Championnats d’Afrique cadets-juniors et les Jeux de la Francophonie. Dans la dynamique des résultats obtenus depuis le début de la saison, la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) espère réaliser un bon palmarès lors de ces joutes.

‘’Nous allons aux Championnats d’Afrique cadets-juniors (du 27 au 30 juillet) pour consolider les acquis. Nous voulons aller nous positionner à Madagascar, remporter le maximum de médailles. Et sur la route du retour, passer à la Francophonie (Jeux de la Francophonie du 28 juillet au 6 août, à Kinshasa, au Congo) ramasser des médailles pour remettre le Sénégal à sa place et rentrer glorieux’’, a indiqué, hier, le président de la FSJDA.

Selon Ababacar Ngom, le travail effectué en interne a permis aux athlètes d’être ‘’prêts’’. ‘’On a ce qu’il faut’’, a-t-il assuré.

Cependant, a-t-il déploré, les moyens ne suffisent pas. ‘’Malheureusement, nous sommes confrontés à des difficultés, car dans le budget du ministère des Sports, la petite catégorie n’est pas prise en charge. Nous ne savons pas de quelle disposition il s’agit, mais nous estimons que nous devons aligner une belle équipe pour consolider notre statut de champion d’Afrique en individuel et par équipe’’, a-t-il regretté. En espérant que le ministère leur accorde des moyens additionnels, à quelques jours du coup d’envoi du tournoi malgache, Me Ngom a annoncé un plan B qui consisterait à diminuer l’effectif des combattants engagés à Madagascar. ‘’Nous sommes encore en pourparlers. Jusqu’à présent, on tape à toutes les portes’’, a-t-il ajouté.

Préparation championnats d’Afrique au Maroc

Les fédéraux ont fait le point sur les performances des judokas sénégalais depuis le début de la saison, notamment les opens. Selon la vice-présidente de la FSJDA, Me Nafissatou Guèye, le Sénégal est classé premier sur l’ensemble des cinq opens (Tunis, Alger, Luanda, Niamey et Abidjan) auxquels ont pris part les athlètes, avec 18 médailles d’or, 15 d’argent et 12 de bronze. Ces résultats témoignent de la vitalité de la discipline au Sénégal.

Cela a créé beaucoup d’espoir pour les prochaines échéances. Il s’agit, entre autres, des championnats d’Afrique séniors, en septembre 2023 au Maroc, qui ‘’seront très relevés, car plus on se rapproche des Jeux olympiques, mieux les athlètes se préparent’’, selon le directeur des équipes nationales. Mais Karim Seck a tenu à rassurer sur la capacité des combattants sénégalais à réaliser des performances. ‘’Le sportif ne prépare pas une compétition, il se prépare en permanence. Depuis le mois de janvier, on tient nos entrainements tous les jours au dojo national’’, a-t-il soutenu. En plus du travail en train d’être effectué, une ‘’préparation spécifique’’ est prévue.

‘’On projette de se rendre en France où la Fédération française de judo nous a proposés des sites, à notre choix, qui pourront accueillir notre délégation et gratuitement’’, a-t-il annoncé.

Le directeur des équipes nationales s’est aussi prononcé sur la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026. Dans ce cadre, il a informé que des stages sont prévus en Chine, ‘’trois mois en 2024, trois en 2025 et deux en 2026’’.

