La lutte pour le maintien va atteindre son pic durant les deux dernières journées du championnat, entre le Stade de Mbour, l’AS Douanes et la Linguère de Saint-Louis. Une défaite de l’une de ces trois équipes, lors du 25e acte, ce dimanche, pourrait lui être fatale.

Le suspense a été levé le week-end dernier sur l’identité du successeur du Casa Sports. Génération Foot (1er, 50 pts) est sacrée championne du Sénégal à la suite de sa victoire (0-1) sur la pelouse de Diambars. D’ailleurs, les Grenats seront intronisés à l’issue de leur rencontre contre Dakar Sacré-Cœur (9e, 28 pts), ce dimanche au stade Djiby Diagne de Déni Birame Ndao. Pour rendre la fête plus belle, les hommes du coach Balla Djiba visent un 11e succès d’affilée.

Si au sommet du classement les dés sont jetés, il en est autrement du bas du tableau. Après la relégation officielle du Cneps Excellence de Thiès (14e, 12 pts), il reste à connaitre la 2e équipe qui va l’accompagner en Ligue 2 la saison prochaine.

Trois formations sont concernées par cette course pour la survie. Il s’agit du Stade de Mbour (11e, 25 pts), de l’AS Douanes (12e, 25 pts) et de la Linguère (13e, 24 pts). Cette bataille à trois fera rage ce dimanche, à l’occasion de la 25e journée.

La Linguère sera en déplacement au stade Maniang Soumaré de Thiès pour affronter le Cneps. Les Nordistes visent une troisième victoire d’affilée en espérant un faux pas de ses devanciers pour sortir de la zone rouge. Les Saint-Louisiens vont se rendre dans la cité du Rail en essayant de s’inscrire dans la dynamique de leurs deux dernières sorties victorieuses (2-0 contre l’AS Douanes et 1-2 face à la Sonacos). Les Samba-Linguère peuvent nourrir de l’espoir, car l’adversaire en face n’a presque plus rien à jouer. De plus, les Thiessois n’y arrivent plus (4 défaites et 2 nuls). Pour sa part, l’AS Douanes, premier non relégable, va accueillir l’AS Pikine (10e, 28 pts). Contrairement à la Linguère, les Gabelous vont faire face à un adversaire beaucoup plus coriace, qui a besoin de victoire pour rendre officiel son maintien. Ce qui risque de rendre la tâche plus compliquée pour les Douaniers.

Quant au Stade de Mbour, il va recevoir Teungueth FC (6e, 33 pts), un autre sacré client. Mais les Mbourois semblent plus chanceux que les Gabelous, dans la mesure où les Rufisquois n’ont pratiquement plus rien à convoiter dans ce championnat. Dans tous les cas, une défaite de l’un des trois protagonistes serait fatale.

Le choc GFC-Jaraaf

Quatre jours après leur demi-finale inachevée de Coupe du Sénégal, le Guédiawaye FC (4e, 36 pts) et le Jaraaf de Dakar (5e, 36 pts) vont se retrouver en championnat. Une rencontre qui risque d’être très tendue, compte tenu des scènes de violence notées mercredi dernier au stade Ibrahima Boye. Heureusement que la Fédération sénégalaise de football a pris les devants en suspendant provisoirement l’homologation du stade Ibrahima Boye pour toutes les compétitions, lors d’une réunion du comité d’urgence, ce jeudi. Les fédéraux ont également instruit les démembrements de la FSF de ‘’délocaliser ou faire jouer à huis clos’’ toutes rencontres présentant des ‘’risques de sécurité ou de menaces à l’intégrité physique des acteurs, officiels et spectateurs’’.

Pendant ce temps, le Casa Sports (3e, 40 pts), déclaré vainqueur du match interrompu contre GFC (0-1) comptant pour la 21e journée, va essayer de consolider sa 3e place sur la pelouse de la Sonacos de Diourbel (7e, 32 pts). Alors que Diambars (2e, 42 pts) ira à l’assaut de l’US Gorée (8e, 29 pts).

Programme Dimanche Stade Maniang Soumaré 17h Cneps Excellence - Linguère Stade Iba Mar Diop 17h US Gorée - Diambars FC Stade Djibril Diagne 17h Génération Foot - Dakar Sacré-Cœur Stade Ely Manel Fall 17h Sonacos - Casa Sports Stade municipal P.A 17h AS Douanes AS Pikine Stade Ibrahima Boye 17h Guédiawaye FC - Jaraaf Stade Caroline Faye 17h Stade de Mbour - Teungueth FC

LOUIS GEORGES DIATTA