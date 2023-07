Pour célébrer le sacre de Génération Foot, la Ligue sénégalaise de football professionnel veut organiser une cérémonie sans failles, dimanche prochain.

Comme partout ailleurs, l’équipe championne reçoit souvent son trophée à l'issue de son dernier match disputé à domicile. La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) et Génération Foot ne veulent pas déroger à cette règle qui est d'or dans le milieu du football.

Ainsi, lors de l’avant-dernière journée du championnat, GF recevra son trophée à domicile, dimanche prochain. Pour que la fête soit belle, la LSFP veut prendre les devants et faire mieux que la saison dernière, sur le plan organisationnel notamment. ‘’L'objectif, bien évidemment, est de faire mieux que l'année dernière, lors du sacre du Casa Sports. Ainsi, nous avons décidé de supprimer tout ce qui pourrait s'apparenter au superflu pour organiser une cérémonie la plus soft possible. Car, quoi qu'on dise, nous avions rencontré quelques couacs à Ziguinchor. Mais nous avons appris de ces erreurs et nous espérons que nous serons largement à la hauteur de cette fête du football local’’, a soutenu le président de la commission d'organisation de la ligue, Samsidine Diatta.

Dans sa communication, M. Diatta a passé en revue les récompenses qui seront attribuées à l'équipe championne. ‘’Le prétexte, c'est la 25e et avant-dernière journée du championnat. Le champion, Génération Foot reçoit Dakar Sacré-Cœur. Nous voulons profiter de cette occasion pour procéder à la remise des récompenses au vainqueur. Comme vous le savez, c'est tout un package composé du trophée, des médailles et autres distinctions individuelles’’.

‘’Il y aura également une partie financière, poursuit Samsidine Diatta. D'ordinaire, le champion recevait 20 millions de francs CFA, mais depuis deux ans maintenant, avec le concours de l'un de nos principaux partenaires, à savoir la Lonase, cette somme a augmenté de 15 millions. Sur le plan de la prime, la ligue a fait beaucoup d'efforts’’.

Ben Abass Faye, responsable de la communication à Génération Foot, a aussi embouché la même trompette. ‘’Même si nous avions anticipé sur pas mal de points sur le plan de l'organisation, nous avons aussi collaboré en parfaite harmonie avec la LSFP. Nous voulons faire de cette 25e journée une vraie fête du football local, au-delà même du sacre de GF’’.

