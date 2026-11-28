La septième journée de Ligue 1 revient ce week-end avec des affiches alléchantes. Mal en point en ce début de saison, le champion du Sénégal en titre, Teungueth FC, se déplace sur la pelouse de l’actuel leader en quête de relance.

Ce n’est pas la grande forme pour le champion du Sénégal en titre. Teungueth FC (11e, 6 pts) va aborder la septième journée de Ligue 1 en affichant un bilan négatif marqué par une série de quatre matchs consécutifs sans victoire (deux défaites et deux nuls). Les Rufisquois vont tenter de redresser la barre en renouant avec le succès lors de leur déplacement, samedi, au Djaguily Bagayokho de Grand-Yoff. Mais les hommes de Malick Daf n’auront pas la tâche facile. Ils devront renverser l’actuel leader dans son fief. L’US Gorée (1er, 14 pts) est invincible après six rencontres en championnat.

Les Insulaires semblent imperturbables depuis le début de la saison. Deuxième meilleure attaque (6 buts marqués), derrière l’ASC HLM (9 réalisations), les protégés d’Aly Male présentent une solidité défensive à toute épreuve. Ils restent sur six matchs sans encaisser le moindre but. Tenus en échec par WallyDann (0-0), le week-end dernier, les Goréens chercheront à renouer avec la victoire pour consolider leur leadership.

La victoire est pratiquement obligatoire pour Gorée, car la course en haut du tableau est serrée. L’ASC HLM (2e, 13 pts) et Ajel (3e, 12 pts) sont à l’affût d’un éventuel faux pas pour lui chiper la première place. Après avoir décroché les trois points sur la pelouse de l’US Ouakam (0-1), HLM vise un second succès de rang lors de la réception de WallyDann (8e, 8 pts). Alors qu’Ajel tentera de prolonger sa série victorieuse (trois victoires de suite) face à la lanterne rouge US Ouakam (16e, 3 pts).

DSC - Casa, en quête d’une première victoire

Au même moment, le Jaraaf de Dakar (4e, 11 pts) et le Guédiawaye FC (5e, 11 pts) se bousculent pour une place sur le podium. Battu par Guédiawaye (1-0), le club de la Médina tentera de se relancer en s’imposant devant Diambars (6e, 9 pts). Pour sa part, le GFC vise un second succès d’affilée en déplacement au stade Djibril Diagne où il doit défier Génération Foot (10e, 6 pts).

La septième journée sera aussi marquée par le choc entre Dakar Sacré-Cœur (13e, 4 pts) et le Casa Sports (14e, 3 pts). Cette affiche oppose deux équipes en quête de leur première victoire en championnat. Avec quatre nuls et deux défaites, les Académiciens de la Sicap espèrent enregistrer les trois points pour s’éloigner de la zone rouge. Pour sa part, le Casa (3 nuls, 3 défaites), qui a perdu le premier derby du Sud de l’histoire de la L1 face à Essamaye FC (0-1), doit éviter un nouveau revers pour ne pas s’enfoncer dans la zone de relégation.

Après sa victoire contre le Casa, Essamaye FC (9e, 8 pts) vise un deuxième succès consécutif face à la Linguère (12e, 5 pts). Les Ziguinchorois bénéficient de l’avantage du terrain et de plus de temps de repos pour avoir joué deux week-ends de suite à Aline Sitoé Diatta. Le dernier match de la septième journée mettra aux prises l’AS Pikine (7e, 9 pts) au Stade de Mbour (15e, 3 pts). Victorieux face à la Linguère (0-1), les Pikinois sont en quête d’un troisième succès d’affilée, alors que les Mbourois courent derrière une première victoire cette saison (3 nuls, 3 défaites)

Programme Ligue 1 Samedi Stade Djibril Diagne 16h15 Génération Foot - Guédiawaye FC Stade Ngalandou Diouf 16h30 Ajel - US Ouakam Stade municipal HLM 16h30 ASC HLM - WallyDaan Stade Aline Sitoé Diatta 16h30 Essamaye FC - Linguère Annexe Abdoulaye Wade 16h30 Diambars - Jaraaf Stade Alassane Djigo 17h AS Pikine - Stade de Mbour Stade municipal Yoff 17h Dakar Sacré-Cœur - Casa Sports Stade Djaguily Bagayokho 17h US Gorée - Teungueth FC Ligue 2 - 7e journée Vendredi DUC - Sonacos Dakar FC - ASFA Niary Tally - Port Dimanche Stade Babacar Gaye 16h30 AS Kaffrine - Guelwaars FC Stade municipal Yoff 16h30 Oslo FA - AS Douanes Stade Massène Sène 16h30 Jamono Fatick - Téranga SC Stade Lamine Gueye 17h ASC Saloum - AS Bambey Lundi Stade municipal Yoff 16h30 AS Camberène - Amitié FC

LOUIS GEORGES DIATTA