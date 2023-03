Pour faire face aux inondations qu’avait connues le Sénégal l’an dernier, le plan Orsec avait été déclenché. Pour mesurer son effectivité et se projeter sur l’avenir, le ministre de l’Intérieur a convié à un atelier de deux jours. Antoine Diome a fait, hier, le bilan des opérations du dernier hivernage.

L'État du Sénégal essaie de prendre les devants pour faire face aux inondations, en multipliant la construction d'ouvrages d'assainissement, mais aussi en prépositionnant des unités de sapeurs-pompiers, avec du matériel de pompage dans des zones réputées endémiques. L’année dernière, en début de l'hivernage, les équipes ont été mobilisées pour une évacuation rapide des eaux. Ensuite, le Plan national d'organisation des secours (Orsec) a été déclenché sur instruction du président de la République Macky Sall, le 5 août 2022, suite aux fortes pluies enregistrées dans le pays. Cela est venu renforcer le dispositif en place, en mutualisant tous les moyens de l'État, à travers ses différents services concernés.

Pour évaluer ce plan, un atelier de deux jours a été ouvert, hier, par le ministre de l'Intérieur. Selon Antoine F. Diome, avec le travail remarquable de ces services, supervisé par l'état-major de commandement du plan Orsec coordonné par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, l'État du Sénégal a pu soulager les populations sinistrées autant dans l'évacuation des eaux, le traitement des sites et infrastructures inondés que sur le plan social et sécuritaire. Le renforcement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) en matériel, l'appui considérable apporté par les autres acteurs des groupes opérationnels du plan Orsec et la bonne coordination des actions des différents services à travers des réunions hebdomadaires de l'état-major de commandement ont permis, selon lui, de soulager considérablement les populations sinistrées.

Innovations

Outre ces réunions hebdomadaires, des innovations majeures ont été apportées. ‘'L’État du Sénégal avait pris les devants pour faire face aux inondations, en multipliant la construction d'ouvrages d'assainissement, mais aussi en prépositionnant des unités de sapeurs-pompiers avec du matériel de pompage dans des zones réputées endémiques. C'est ainsi que depuis le début de l'hivernage, les équipes étaient à pied d'œuvre pour une évacuation rapide des eaux. Le plan Orsec déclenché est venu renforcer le dispositif en place, en mutualisant tous les moyens de l'État à travers ses différents services concernés’’.

Il ajoute : ‘’Outre ces réunions hebdomadaires, des innovations majeures ont été apportées sur celui de la communication du plan Orsec 2022. Ces innovations se sont traduites par la création d'une plateforme pour faire interagir tous les acteurs en temps réel, la diffusion à grande échelle de bulletins météorologiques et d'alertes, la tenue de points de presse, la participation des acteurs à des émissions ou plateaux de télévision dédiés à la mise en œuvre du plan Orsec. Ainsi, nos concitoyens ont été régulièrement informés sur la mise en œuvre du plan Orsec et des résultats obtenus et sensibilisés également sur les bons comportements à adopter.’’

À ces activités de communication, le ministre ajoute les échanges directs qu'il a eus avec les populations, lors de ses tournées de suivi de la mise en œuvre du plan Orsec dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Thiès, Diourbel et Thiès touchées par les inondations.

Résultats obtenus

Parmi les résultats obtenus à la date du 31 décembre 2022, il a cité les 443 sites libérés des eaux par la BNSP, correspondant à l'évacuation de 18 510 102 m3 d'eau ; 2 564 habitations sorties des eaux, 951 axes routiers rendus praticables, 440 établissements recevant du public, divers lieux de cultes et quatre cimetières totalement exondés. Pour la prise en charge de l'ensemble de ces sites, 445 moyens de pompage ont été engagés et un linéaire de 47 665 m de tuyaux souples et 20 295 tuyaux anacondas déployés sur le terrain, renseigne-t-il.

À ces efforts, s'ajoutent ceux des autres acteurs, notamment l'Onas, la DGPI, I'ADM, le Génie militaire, l'APIX, I'Ageroute, le Promovilles, la Direction générale de la Santé, le SNH, la police, la gendarmerie et le Fonds de solidarité nationale. ‘’Les activités de l'Onas, principal opérateur du secteur de l'assainissement au Sénégal, ont consisté au curage des réseaux de drainage des eaux pluviales, des bassins et bâches des 160 stations de pompage, à la réalisation de travaux d'urgence de réhabilitation et de réparation des réseaux d'eaux pluviales présentant des anomalies et également aux travaux de drainage des eaux pluviales dans certaines zones de Dakar et des régions’’.

La Direction de la Gestion et de la Prévention des inondations (DGPI), souligne Antoine Diome, a appuyé les collectivités territoriales et les organisations de quartier engagées dans des opérations de libération de sites inondés par la mise à disposition de camions-citernes et motopompes ainsi que la réalisation de dalots.

À cela, dit-il, ‘’il faut ajouter, les remblaiements de voies publiques, d'écoles, de sites religieux ou lieux de culte et de cimentières exondés des eaux’’.

S'agissant de l'Agence de développement municipal (ADM), elle a, d’après lui, concomitamment à la mise en œuvre de la seconde phase du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique (Progep 2), mis en place un dispositif transitoire dans les zones où des travaux n'avaient pas encore démarré ou étaient en cours.

Ainsi, le dispositif de pompage, constitué de 29 postes et quatre stations, les infrastructures réalisées, le curage de canaux, l'entretien d'exutoire en mer et le faucardage de bassins ont permis d'évacuer efficacement les eaux de pluie dans la plupart des quartiers du département de Keur Massar vers leurs exutoires naturels, à savoir le marigot de Mbao et le lac de Mbeubeuss.

Ces acteurs opérationnels du plan Orsec, poursuit-il, ont été appuyés par la Direction du Génie et de l'Infrastructure des armées qui a participé activement aux opérations dans les départements de Rufisque, Keur Massar et Mbacké. Ces actions menées ont porté essentiellement sur le pompage et le drainage des eaux, l'extension de bassins de rétention et l'installation sommaire de passerelles d'urgence à la Cité Taw Fekh et à Darou Rahmane (Touba).

‘’Je vous engage à relever les difficultés rencontrées’’

Concernant la circulation des personnes et des biens, le dispositif conjoint mis en place par la police et la gendarmerie a permis une facilitation de déplacement de nos citoyens, plus particulièrement dans la région de Dakar.

Sur ce registre, il a salué les efforts fournis par l'Ageroute, le Promovilles et l’Apix pour rendre praticables les axes routiers tout au long de cet hivernage 2022.

Le Service national d'hygiène (SNH) n'a pas été en reste, au regard du nombre très important de visites à domicile et de sites traités, sur l'ensemble du territoire national, empêchant la reproduction des vecteurs ayant un intérêt médical et nuisible. ‘’S'agissant de l'intervention du Fonds de solidarité nationale (FSN), elle s'est traduite par l'accompagnement des ménages sinistrés dans les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis et Matam, à partir de ses ressources propres et à travers le mécanisme de riposte aux inondations’’, explique le ministre.

‘’Même si l'engagement des différents acteurs a permis une bonne présence de l'État aux côtés des populations, la prise en charge efficace des inondations à venir passe nécessairement par une évaluation complète de la mise en œuvre du plan national Orsec 2022 dans ses différentes composantes, afin d'anticiper sur une prise en charge efficiente de la saison hivernale 2023. C'est pourquoi je voudrais vous engager, pendant ces deux jours, à faire un bilan exhaustif des opérations de secours et d'assistance aux populations sinistrées de 2022, à relever les difficultés rencontrées, mais également à identifier les mécanismes nécessaires pour une action cohérente de l'État’’, enjoint le ministre.

CHEIKH THIAM