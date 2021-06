Les technologies se développent à une vitesse vertigineuse, d'où la nécessité de se faire former en permanence pour ne pas être dépassé. Une exigence comprise par l'Association régionale des techniciens et électroniciens de Saint-Louis (ARTS) dont une trentaine de ses membres a bénéficié d'une formation de mise à niveau.

Avec le soutien de l'Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), 30 techniciens ont suivi différents modules dispensés par des experts en électronique et se sont familiarisés à de nouveaux outils de dépannage.

Pour le président de l'association, Koly Fall, cette formation de mise à niveau a été plus que bénéfique à plusieurs titres. " Chaque jour, de nouveau matériel plus raffiné et plus sophistiqué arrive sur le marché. Donc, nous qui nous activons autour du dépannage et de la réparation des matériels électroniques, devons avoir des capacités nécessaires pour faire ce travail. Sinon, nous risquons d'être dépassés par les technologies. Grâce à la formation, dans certaines situations, nous pouvons réparer un téléviseur sans l'ouvrir, via un logiciel appelé Soft Wave. Grâce à certains signes, nous pouvons localiser la panne, etc. Si nous ne sommes pas bien outillés techniquement avec ces instruments, nous risquons de ne plus travailler", a déclaré Koly Fall.

Pour toutes ces raisons, a ajouté le secrétaire général de l'ARTS, Cheikh Fall, les sessions de formation doivent se multiplier pour approfondir davantage les connaissances des maîtres d'atelier. "Les autorités doivent nous appuyer, parce qu'en retour, nous participons à la formation professionnelle de centaines de jeunes qui ne vont plus à l’école. Et leur formation doit être en adéquation avec ce qui se fait actuellement dans le monde électronique", a soutenu Cheikh Fall.

Le secrétaire général de l'Association des techniciens-électroniciens de Saint-Louis a également invité les autorités à les accompagner pour l'obtention de financements pour entreprendre et investir dans le milieu. Une invite qui n'est pas tombée dans l'oreille d’un sourd.

Présidant la cérémonie de remise des attestations de fin de formation, le président de la Chambre des métiers de Saint-Louis s'est engagé à trouver d’autres partenaires pour de telles formations dédiées aux électroniciens, mais aussi pour les autres corps de métier. "La formation doit être continue, parce que le monde avance à grands pas. C'est pourquoi je loue l'initiative de l'ARTS. Les structures de financement ne reconnaissent que les entreprises formelles. Donc, formalisez-vous pour nous faciliter la tâche", a demandé Abdoulaye Lèye.

Partenaire de l'ARTS pour la session de formation, le représentant de l'ADEPME, Alioune Diop, a rappelé que cette structure de l'Etat accompagne et encadre les PME dans leurs domaines d'activité par des renforcements de capacités pour développer leurs compétences, mais également pour améliorer leurs conditions de travail.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)