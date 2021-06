Revenu d'un prêt très timide de quatre mois en Arabie saoudite à Al-Ahli (cinq matches mais pas un seul en entier), M'Baye Niang sort d'une saison quasi-blanche (douze rencontres avec Rennes en première partie de saison dont trois en Ligue des champions pour un but au total). L'attaquant a réintégré l'effectif de Rennes, mais le club breton n'en veut plus. L'international sénégalais est pourtant sous contrat jusqu'en juin 2023, avec des émoluments très conséquents. L'ex-joueur de l'AC Milan émarge à 3,5 M€ brut par an. Il lui reste donc 7 M€ à percevoir, s'il reste dans le groupe de Bruno Genesio. Mais des négociations ont été amorcées pour le libérer.

Rennes se serait engagé à le laisser partir pour une indemnité quasiment symbolique leur permettrait d'économiser au moins le salaire, plus les charges salariales et patronales induites, soit plus de 10 M€. L'entourage de l'ex-Montpelliérain aurait déjà des touches au Portugal et plus particulièrement avec le FC Porto. Le club de l'ex-entraîneur nantais Sergio Conceiçao est venu aux renseignements, vu les conditions de départ de M'Baye Niang. Il serait prêt à faire des efforts sur le salaire, au regard de l'indemnité de transfert. En Turquie, Besiktas est aussi sur le coup. Le champion turc en titre est sensible à ce genre de dossier. Il en va de même de Krasnodar. Le club russe peut s'aligner financièrement. Mais, il semble que ce soit le Portugal et le FC Porto qui tiennent la corde dans un pays et Championnat qui semblent attirer l'ex-attaquant de Watford.