Publié le 25 Jun 2026 - 09:28

Verdict affaire Diodio

 

Jugée en flagrant délit ce mercredi 24 juin 2026 devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, l'actrice Mame Diarra Diop, plus connue sous le nom de « Diodio », a été condamnée à deux ans d'emprisonnement, dont deux mois ferme.

Âgée de 22 ans, la comédienne de la série Baabel avait été placée sous mandat de dépôt le vendredi 19 juin par le procureur Saliou Dicko, en même temps que trois autres personnes : le chauffeur de taxi Talla Dia (37 ans), le technicien en génie civil Babacar Dièye (31 ans) et le plombier Baye Zalé Mbengue (18 ans).

À l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la relaxe des trois coprévenus, tandis que l'actrice a été reconnue coupable et condamnée à deux ans de prison, dont deux mois ferme, selon les informations de Seneweb. Pour rappel, les quatre mis en cause avaient été interpellés dans un appartement situé à Mbao par les éléments de la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, avant d'être déférés puis placés sous mandat de dépôt.

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