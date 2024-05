Comme l'exprimait avec justesse le philosophe et critique d'art Yacouba Konaté, "L'artiste a vocation à donner forme et volumes aux rêves de l'homme. Il sait rendre visibles les cauchemars qui empêchent les hommes de dormir en paix. Dans l'enchevêtrement de l'utopie et du cauchemar, au carrefour de la séduction et du désenchantement, il tisse sa toile. Freud tenait le rêve pour le gardien du sommeil. En effet, quand le cauchemar est trop lourd à porter, le rêve réveille le dormeur. Les artistes ne sont pas seulement des gardiens de sommeil, ils sont des passeurs de rêves. Nous leur prêtons nos rêves et ils nous les restituent... Parfois avec une couche de fable et d'allégorie, à d'autres moments avec le tranchant du rasoir de la sobriété et la sonnerie stridente d'un réveil."

La richesse artistique du Sénégal transcende les vicissitudes politiques pour incarner l'essence même de notre nation. Nos artistes, qu'ils soient musiciens, peintres, danseurs ou écrivains, sont les gardiens de notre identité, les porte-étendards d'une culture vibrante et vivante. S'inspirant d'un héritage millénaire façonné par les multiples influences ethniques qui ont convergé sur notre terre, nos artistes contemporains tissent une toile où se mêlent tradition et modernité. De la poésie envoûtante des griots mandingues aux sculptures évocatrices des Sérères, chaque expression artistique est un hommage à notre diversité, un pont entre hier et demain. Mais l'art ne se limite pas à une simple esthétique : il est le ciment qui unit les fils de notre nation. À travers leurs créations, nos artistes transcendent les clivages, rappelant à tous que nous sommes d'abord des êtres humains, unis par une même terre et une même destinée.

Leurs œuvres, qu'elles soient des chants de louanges ou des tableaux éclatants, nous invitent à célébrer notre diversité dans une harmonie joyeuse. Pourtant, malgré leur contribution inestimable à notre identité collective, nos artistes sont souvent négligés et leurs besoins ignorés. Il est donc crucial que nous reconnaissions pleinement leur valeur et que nous leur offrions le soutien nécessaire pour qu'ils puissent continuer à enrichir notre patrimoine culturel. En investissant dans nos artistes, nous investissons dans notre avenir, préservant ainsi l'âme même de notre nation pour les générations futures. Célébrons ces artisans de l'âme sénégalaise, honorons leur talent et nourrissons leur créativité. Ensemble, embrassons notre diversité culturelle et faisons du Sénégal un phare rayonnant d'art, de beauté et d'unité. Nos artistes sont les ambassadeurs de notre riche culture auprès du monde entier. Par leurs œuvres singulières, ils partagent les multiples facettes de notre identité, défiant les stéréotypes et célébrant l'unicité du génie créatif sénégalais. Qu'ils soient acclamés sur les scènes internationales ou qu'ils œuvrent dans l'ombre, leur dévouement à leur art force le respect et l'admiration.

Leur passion incandescente est un phare guidant notre nation vers de nouveaux sommets d'expression artistique. Je veux parler de Culture, je veux parler d’art, je veux parler de ces hommes et femmes qui ont choisi l’art ou que l’art a choisis. Je veux parler de ces êtres si différents et pourtant si proches de nous... Je veux parler de Iba Ndiaye, considéré comme le père fondateur de la peinture sénégalaise avec l’école de Dakar, de Amadou Sow, gagnant du concours de l’affiche de la biennale de Dakar, de Alioune Diagne, présent à la biennale de Venise cette année, notre Gaughin ou Michel-Ange, de Omar Ba, de Fodé Camara, de Cheikhou Ba, de Elsy et de Issa Sow, l’un des plus talentueux de sa génération, dont on ne se lasse de regarder les œuvres aux États-Unis ou au Sénégal !....Je ne peux citer tous les artistes qui me touchent les découvrant au fur et à mesure mais patiemment on va aller à leur rencontre.

Dans nos sociétés si trépidantes, rongées par l’appât du gain et la quête du quotidien, il y a des oasis humaines... De celles qui rafraîchissent, désaltèrent et émeuvent. Ces artistes, d’ici et de la diaspora, je vais leur rendre hommage à travers mes papiers. Cela me semble plus intéressant que de tracasser les boys, comme on les appelle si affectueusement. Diomaye et Sonko, laissons-les remettre la machine Sénégal en route d’abord. Selon l'actualité brûlante, je pourrai aborder d'autres sujets, mais aujourd'hui, célébrons nos artistes, ces âmes sensibles qui insufflent de la beauté dans nos vies.

Oumou Wane

Présidente Citizen Media Group-Africa7