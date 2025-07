L'entente Sytjust-UNTJ a décrété à nouveau une grève de 72 heures les 28, 29 et 30 juillet 2025, pour exiger le respect des accords conclus avec le gouvernement en 2018. Ces accords portent notamment sur l'alignement des greffiers sur la hiérarchie A2 sans formation préalable ainsi que le reclassement des agents expérimentés dans le corps des assistants de greffes et parquets. Validés en Conseil des ministres le 25 juillet 2018, ces engagements n'ont jamais été appliqués en raison d'une substitution frauduleuse des projets de décrets et d'un blocage administratif persistant au ministère de la Fonction publique.

L'entente souligne que plusieurs corps de la Fonction publique ont bénéficié de reclassements sans formation complémentaire, ce qui confirme la légitimité de ses revendications. En conséquence, l'Entente Sytjust-UNTJ exige l'ouverture immédiate de négociations de haut niveau, incluant le Premier ministre, le ministre de la Fonction publique, le ministre des Finances et du Budget, et le ministre de la Justice, pour une prise en charge crédible des revendications portées dans les préavis déposés les 7 et 15 février 2025. ‘’La justice ne peut fonctionner sans respect, ni vérité, ni engagement de l'État’’, a précisé l'entente.