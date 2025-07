Izweuz est un duo explosif qui propose une musique africaine classique mélangée à des sonorités modernes. Il sort son premier EP de quatre titres, le 12 juillet prochain, et un album, au mois de décembre.

Un duo de choc ! Formé cette année, le groupe Izweuz (Isma et Ousseynou) est promis à un brillant avenir. Ismaila est un brillant pianiste et chanteur au moment où Ousseynou, avec sa voix envoûtante et suave, se consacre uniquement au chant. ‘’Weuz et moi nous connaissons depuis très longtemps car partageant la scène musicale sénégalaise, mais chacun évoluait dans son propre groupe : moi dans le groupe Pape & Cheikh et lui dans son groupe Samara Band. C’est en 2025 qu’on a commencé à travailler ensemble dans un projet sur lequel je travaille depuis 15 ans. Étant impressionné par sa voix et son talent, je l’ai appelé pour lui proposer d’écouter une chanson que j’ai composée et qui s’intitule ‘Yakaar’ et c’est parti de là’’, déclare Iz à EnQuête.

Isma et Ousseynou proposent un cocktail de leurs différentes expériences. Le patrimoine traditionnel, avec sa diversité, constitue le socle de la musique de ce duo explosif. D’ailleurs, le concept musical de Izweuz est dénommé African Classic music. ‘’Nous faisons de la musique africaine classique mélangée à des sonorités modernes pour être écoutée partout dans le monde”, renseigne Iz.

‘’Nos inspirations, poursuit-il, viennent en général de notre musique traditionnelle pour ensuite évoluer. Nos influences sont la world musique et les sonorités africaines, mais surtout sénégalaises’’.

Sur le processus de création mené ensemble, il explique: ‘’Nous travaillons avec mon piano dans un petit studio aménagé chez moi, tous les jours, du lundi au dimanche. Nous choisissons un thème et chacun y apporte sa touche. Généralement, nous réussissons toujours à trouver le bon tempo, ainsi que la direction artistique à suivre pour chaque morceau’’.

Izweuz prévoit la sortie de son premier EP de quatre titres, ce 12 juillet, et un album, au mois de décembre. ‘’Dans cet album, nous parlerons de l'environnement qui est un réel problème aujourd'hui, nous parlerons aussi de l'Afrique. Il est temps qu'on se réunisse autour de l'essentiel. Aussi, parlerons-nous de l’humain, de ce qui doit animer nos actions pour le bien-être de tous. Nous aborderons des sujets de société pour participer à l’éveil des consciences’’, fait savoir Ismaila.

Une série de concerts au Sénégal et dans d’autres pays africains accompagnera la sortie de cette œuvre pour donner une grande visibilité au projet. D'ailleurs, il est prévu, ce 12 Juillet au restaurant le Phenix sis au Point E, un dîner-concert, puis quelques prestations en Casamance, à Saint-Louis et au centre du Sénégal. ‘’Nous attendons que le public s’approprie notre musique et qu’il la fasse voyager partout dans le monde’’, soutient l'artiste.

