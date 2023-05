La cérémonie d’ouverture de la 6e Conférence de l’Association des services correctionnels d’Afrique (Acsa) a été l’occasion pour l’Administration pénitentiaire de faire le point. En effet, au Sénégal, il existe 37 établissements pénitentiaires, établis en quatre types, par le décret 2001/362. Il y a deux maisons d’arrêt (maison d’arrêt de Rebeuss et maison d’arrêt pour femmes de liberté 6), deux camps pénaux (camp pénal de Liberté 6 et Camp pénal de Koutal), une maison de correction (MC Sébikotane) et 32 maisons d’arrêt et de correction.

Les maisons d’arrêt, selon une note de presse, reçoivent les inculpés, les accusés, les prévenus, les condamnés à l’emprisonnement de simple police et les personnes soumises à la contrainte par corps. Les camps pénaux reçoivent les individus condamnés aux travaux forcés à temps et à perpétuité, à la détention criminelle et ceux auxquels il reste à subir une peine d’une durée supérieure à un an ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive.

Les maisons d’arrêt et de correction reçoivent des détenus provisoires (inculpés, prévenus et accusés) et des condamnés à une peine inférieure ou égale à un an. Les maisons de correction reçoivent les autres condamnés à l’emprisonnement.