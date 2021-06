Hier, un camion malien a dérapé, en voulant doubler un bus. Il a heurté une moto ‘’Jakarta’’ transportant deux personnes. Cet accident a causé la mort d’un homme et fait un blessé grave admis à l’hôpital de Tambacounda.

C’est à Koussanar que les faits se sont déroulés. Ce énième accident a fait réagir les jeunes de cette ville qui ont investi la rue pour manifester leur ras-le-bol. Réunis autour d’un mouvement nommé Dos d’âne, ils ont barré la route pour exiger l’érection de ralentisseurs sur leurs routes. "Nous ne voulons plus enterrer nos mamans, nos papas et nos frères dans des situations pareilles. Cet accident n’est pas le premier du genre.

C’est la énième fois que ça arrive. Nous ne pouvons même plus compter le nombre d’accidents qui ont eu lieu ici et là plupart sont causés par les camions maliens. Ils nous fatiguent vraiment. Nous avons interpellé les autorités locales et administratives, mais ils nous répètent tout le temps que le dossier est au niveau du ministère, alors que rien n’est encore fait. Aujourd’hui, nous nous sommes décidés, nous voulons des dos d’âne ou rien sur toute la RN1", réclament le coordonnateur du mouvement, Mamadou Sidibé.