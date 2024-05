RESTRUCTURATION DE « PASTEF/LES ¨PATRIOTES »

Dans le cadre de la reprise de de la relance de ses activités politiques, le parti des « Patriotes africains du Sénégal pour l’Éthique, le Travail et la Fraternité » (Pastef/Les Patriotes) compte organiser son premier Congrès dans quelques mois, a annoncé le président Ousmane lors de la réunion du Bureau politique du parti qui s’est tenue ce dimanche 05 mai 2024.

Dans un communiqué daté d’hier, le leader du parti des « Patriotes africains du Sénégal pour l’Éthique, le Travail et la Fraternité » (Pastef/Les Patriotes », Ousmane Sonko. a d’abord « rendu grâce au Seigneur et remercié ardemment le peuple sénégalais ». Cette première réunion du Bureau politique ntervient après « l’aboutissement, provisoire, de notre lutte, avec l’élection du frère Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême de notre République ». Aux militants et leurs chers compatriotes, il leur assure que « notre véritable lutte, qui est la libération du peuple sénégalais par la réussite de notre combat pour la souveraineté, la bonne gouvernance ainsi que la juste et équitable redistribution de nos richesses, vient de démarrer ». Selon lui, « Pastef sera le fer de lance de ce nouvel épisode de notre aventure commune ».

Aussi, « tout ce que je peux vous promettre, c’est que nous réussirons, Inchallah ». Il a en outre annoncé « la reprise et la relance de ses activités politiques » à travers « sa réorganisation, sa restructuration et sa revitalisation ». Une restructuration de ses instances qui aboutira à l’« organisation de son premier Congrès dans quelques mois », conformément aux textes régissant ses statuts. Le patriote en chef a en outre réitéré « assumer l’option panafricaniste et souverainiste » du parti attesté par « le renforcement de ses partenariats politiques aux niveaux Africain et sous régional ». À cet effet, « sur invitation de ses partenaires, une tournée est prévue et devrait démarrer par les étapes de la Guinée Conakry, du Mali, du Burkina Faso et du Niger », a-t-il informé.

Il compte aussi renforcer ses « partenariats politiques avec le reste du monde par le réchauffement de relations existantes et l’exploration des nombreuses nouvelles sollicitations provenant de tous les continents ». Sous ce chapitre, Ousmane Sonko annoncé « l’accueil à Dakar, du 14 au 18 mai 2024, d’une délégation des Insoumis français, composée d’élus et conduite par monsieur Jean Luc Mélenchon ». Enfin, tout en ayant une pensée pieuse à « tous les morts, détenus et blessés ainsi qu’à tous ceux qui ont soufferts dans leur famille ou leur travail, pour tous les sacrifices consentis, il a tenu à assurer au peuple Sénégalais et à l’Afrique de la victoire du « Projet/Pastef ».

Malamine CISSE