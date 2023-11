Hier, Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yaakaar, a reçu un nombre record de 181 867 fiches de parrainages en provenance de la région de Matam. Le candidat a déjà rassemblé plus de 3 millions de parrainages à ce jour, d'après la mouvance présidentielle.

Hier, la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a reçu 181 867 nouvelles fiches de parrainage pour son candidat. La cérémonie de remise de ces fiches, provenant de la région de Matam, s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont les ministres Moussa Bocar Thiam et Daouda Dia.

Le candidat Amadou a déjà rassemblé plus de 3 millions de parrainages, selon BBY. Fabar Ba Ngom a déclaré de manière provocatrice : "Matam est le territoire de Macky Sall et le restera. Ceux qui ont obtenu 2 000 parrainages et pensent pouvoir combler l'écart, ils se trompent. Qu'ils attendent l'élection présidentielle, ils n'obtiendront rien".

Il a ainsi affiché son soutien à Amadou Ba et précisé que ces 181 867 fiches de parrainage ne constituent que le premier lot. "Nous suivons les instructions de Macky Sall qui vous a choisi comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar", a-t-il déclaré, en s'adressant au Premier ministre.

Le député promet également de continuer à soutenir les efforts d'Amadou Ba pour remporter les prochaines élections présidentielles.

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar a, lui, exprimé sa satisfaction face aux parrainages qui lui ont été remis. "Vous avez battu tous les records. Vous êtes engagés et fidèles. Tout se passera bien. Et sachez que Macky Sall porte Matam dans son cœur", a déclaré Amadou Ba. Qui a ensuite évoqué ses promesses concernant l'accès à l'électricité pour tous et la disponibilité de l'eau potable dans tout le pays.

Pour sa part, Mamadou Talla, le coordinateur régional et envoyé officiel du président Macky Sall lors de cette cérémonie, a dressé la liste des travaux réalisés à Matam.

BABACAR SY SEYE