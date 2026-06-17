Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à la nomination du nouveau Premier président de la Cour des comptes. Par décret n°2026-1177 du 16 juin 2026, Abdoul Madjib Gueye a été désigné pour diriger la haute juridiction financière en remplacement de Mamadou Faye, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Selon le communiqué de la Présidence de la République publié ce mardi, Abdoul Madjib Gueye, Conseiller maître de classe exceptionnelle, occupait jusque-là les fonctions de président de la Chambre des entreprises publiques au sein de la Cour des comptes.

Cette nomination intervient dans le cadre du renouvellement à la tête de l'institution chargée du contrôle des finances publiques. Fort d'une longue expérience au sein de la juridiction financière, le nouveau Premier président hérite de la responsabilité de conduire les missions de contrôle, d'audit et d'évaluation des politiques publiques dévolues à la Cour des comptes.

Abdoul Madjib Gueye succède ainsi à Mamadou Faye, qui quitte ses fonctions après avoir atteint l'âge de la retraite.

La décision a été officialisée par le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba.