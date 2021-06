L’opérateur économique Bocar Samba Dièye ne compte pas lâcher l’affaire. Il accuse l’ancien PM, Abdoul Mbaye, d’être l’auteur de ses soucis financiers avec la CBAO qu’il dit lui devoir 8 milliards F FCFA, depuis 13 ans.

Bocar Samba Dièye compte récupérer ses 8 milliards composés de saisine de biens estimés à 6 milliards et des intérêts de l’ordre de 2 milliards F CFA. Car, il court derrière cet argent, depuis 13 ans. Avant que l’affaire n’éclate, l’opérateur économique confie avoir fait une sortie dans une radio de la place pour demander à tous ceux qu’il devait de l’argent de venir le trouver, pour être payé. Personne, encore moins une banque, ne s’était présenté. C’est pourquoi, il se demande comment il a pu devoir de l’argent à la CBAO. ‘’Je ne leur dois rien du tout. Au contraire, c’est elle qui me doit de l’argent. Si je leur devais de l’argent, elle allait se pointer pour me le réclamer. Cette banque ne peut pas vous montrer une preuve. Par contre, j’ai fait transférer de chez elle à une autre banque la somme de 11 milliards F CFA. Dites-moi, comment une personne qui vous doit de l’argent peut se permettre de faire une transaction d’une aussi forte d’argent vers une autre’’, tonne l’opérateur économique.

L’opérateur économique estime que, s’il est arrivé là, c’est à cause de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui était le directeur général d’alors de cette banque. ‘’A l’époque, il (Abdoul Mbaye) m’a appelé pour me dire que je leur dois de l’argent. Ils m’ont appelé, à plusieurs reprises, pour que je signe le document en question, mais j’ai refusé. Un certain Moustapha Ndiaye est venu me rendre visite, pour me convaincre et j’ai encore refusé. Ils ne peuvent pas vous montrer un document que j’ai signé qui prouve que je leur dois de l’argent. M. Mbaye n’a rien voulu faire pour régler cette question. Il est un complice dans cette affaire. La banque voulait que j’achète des actions, mais, j’ai refusé’’, dénonce le milliardaire. Qui renseigne qu’il travaille, depuis 50 ans, gagne bien sa vie et a eu amener des centaines de bateaux de riz, à raison de 10 à 18 bateaux par an. Il dit ne devoir aucun sou à personne.

Plusieurs experts ont été commis et ils ont montré que M. Dièye ne doit rien à la banque

Présent à cette rencontre, le président de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (ACSIF) a soutenu qu’il est inacceptable et inadmissible qu’une banque puisse se lever, du jour au lendemain, pour ruiner un honnête citoyen. Famara Ibrahima Cissé dénonce cette situation qu’il assimile à un complot contre M. Dièye. C’est fort de cela, qu’il demande à la population de venir se joindre à eux pour contraindre la banque à rendre à Bocar Samba Dièye tout l’argent qu’elle lui doit.

‘’Abdoul Mbaye est au cœur de cette affaire. Nous condamnons son attitude, ainsi que celle de ses complices. Plusieurs experts ont été commis et ils ont montré que M. Dièye ne doit rien à la banque. La justice devrait tout faire pour qu’il entre dans ses droits. Ces experts venus d’horizons divers ont conclu, dans leurs rapports, que M. Dièye a raison. Mais depuis lors, rien n’a été fait. Ce que nous jugeons anormal. Une chose que rien ne justifie. Lorsque le dernier expert commis a envisagé l’hypothèse de la réalité de la remise documentaire, il en a conclu que son traitement était aux antipodes des usages bancaires’’, déclare M. Cissé. Il considère que M. Dièye a toujours été constant dans ses déclarations.

En outre, poursuit-il, la banque avait refusé de communiquer au dernier expert commis par la justice, la convention de compte courant la liant à Bocar Samba Dièye. De plus, suite au débit injuste sur son compte, la CBAO a du, 1er janvier 2008 au 23 septembre 2013, laissé le compte générer des agios jusqu’à hauteur de 2 milliards F CFA, compte non tenu des frais.