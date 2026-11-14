Publié le 14 Nov 2026 - 09:57

Difficultés d’accès au stade Léopold Sédar Senghor

 

Le succès de la billetterie n’a pas empêché les difficultés aux portes du stade. Dans un communiqué daté du 13 novembre, la Fédération sénégalaise de football (FSF) présente ses excuses aux supporters qui ont peiné à accéder à Léopold Sédar Senghor, lors de la rencontre Sénégal-Soudan disputée la veille, pour la troisième journée des qualifications de la CAN 2027.

L’instance reconnaît des dysfonctionnements et annonce une évaluation avec les différentes parties prenantes. Celle-ci devra déterminer les causes des difficultés d’accès et de stationnement, du blocage du plan de circulation ainsi que des bousculades survenues aux portes d’entrée à quelques minutes du coup d’envoi. La FSF s’engage à rendre public ce bilan, qui précisera les mesures correctives prévues pour le prochain match à domicile. « Ce succès populaire ne doit cependant pas masquer les dysfonctionnements constatés », souligne-t-elle.

La rencontre a enregistré la vente de 41 994 billets sur les 43 569 émis, pour des recettes estimées à 258 873 000 francs CFA. Selon la Fédération, il s’agit des meilleures recettes enregistrées dans le cadre de cette première expérience de billetterie entièrement numérique.

La gestion des billets avait été confiée à Orange Sénégal. La FSF explique ce choix par la volonté de sécuriser les transactions, de mieux maîtriser la distribution et de réduire les pratiques spéculatives autour des rencontres de la sélection. Tout en remerciant le public pour sa mobilisation, la Fédération reconnaît donc la nécessité d’améliorer l’accueil et la sécurité des spectateurs. Les conclusions du bilan annoncé devront préciser les réponses apportées aux difficultés constatées.

 

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