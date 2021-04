Covid-19 et restriction des libertés en 2020

Amnesty International alerte sur les abus de pouvoir

L’année 2020 restera celle de la pandémie de coronavirus, avec ses conséquences sanitaires, économiques et sociales. De cette situation, fortement aggravée par les politiques d’austérité, a résulté une pression exercée par des dirigeants politiques adeptes de la diabolisation et de l’exclusion. Face à sa situation exceptionnelle, les réponses des gouvernants n’ont que rarement été à la hauteur des défis à relever. Dans son rapport annuel 2020/2021 sur la situation des Droits humains dans le monde publié hier, Amnesty International constate une pandémie qui « a mis à nu les conséquences dévastatrices de l’abus de pouvoir, sur les plans aussi bien structurel qu’historique. La crise de la Covid-19 ne définit peut-être pas qui nous sommes, mais elle a certainement mis en évidence ce que nous ne devons pas être. »

Pour s’en convaincre, l’organisation internationale qui milite pour un monde dans lequel les dirigeants et dirigeantes tiennent leurs promesses, respectent le droit international et sont tenus de rendre des comptes regrette qu’au moment où paraît ce rapport, « les pays les plus riches ont mis en place un quasi-monopole sur l’approvisionnement mondial en vaccins, laissant les pays les plus démunis se débattre avec les pires conséquences de la crise en matière de santé et de droits humains, et donc affronter les perturbations économiques et sociales les plus durables ».

L’organisation appelle les autorités à agir sans attendre afin d’accélérer la production et la distribution de vaccins pour toutes et tous. Ceci, en s’assurant que les entreprises pharmaceutiques partagent leurs innovations et leurs technologies dans le cadre de licences ouvertes et non exclusives, ainsi que d’initiatives telles que le Groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19 (C- TAP) de l’OMS.

Pour la Secrétaire générale d’Amnesty International, la meilleure manière de trouver un chemin vers une reprise durable et résiliente, est de faire preuve d’innovation, de créativité et d’imagination, « et donc que nos libertés ne soient plus bridées, mais respectées, défendues et protégées ». Aussi, retient Agnès Callamard, « La gouvernance mondiale ne pourra être adaptée aux objectifs planétaires qu’elle doit servir qu’à la seule condition de reconnaître l’importance de la société civile et de la respecter partout dans le monde, et d’être profondément déterminée à systématiquement dialoguer avec elle ».