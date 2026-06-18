Des défenseuses des droits humains de toute la région ouest-africaine, y compris des contextes de gouvernance sahélienne et transitionnelle du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée, se sont rendues à Dakar le 16 juin 2026 pour une consultation afroféministe sur la protection des DDH convoquée par le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD). La consultation a pris la contraction de l'espace civique à travers le Sahel comme point de départ analytique, et l'exposition structurelle des défenseuses à des menaces qui se sont intensifiées dans les conditions de mi-2026.

Le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) a tenu hier une consultation afroféministe de haut niveau sur la protection des Défenseuses des Droits Humains (DDH) en Afrique de l'Ouest. La rencontre, intitulée Solidarité, Protection et Lignée de Résistance, a rassemblé une trentaine de représentant·e·s dont l'engagement articulé façonne l'environnement de protection des défenseuses à travers la région ouest-africaine. Des défenseuses des droits humains invitées de toute l'Afrique de l'Ouest, y compris des contextes de gouvernance sahélienne et transitionnelle du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée, étaient présentes aux côtés des principales organisations de la société civile féministe sénégalaise.

L'environnement de protection sahélien en mi-2026 se trouve à une conjoncture particulièrement difficile. À travers le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée, les cadres de gouvernance transitionnelle ont rétréci l'espace civique de manière mesurable : restrictions sur l'enregistrement et l'opération des ONG, contrôles sur les flux de financement externes, surveillance des communications numériques, et coûts politiques imposés aux organisations de la société civile qui maintiennent un dialogue soutenu avec la coopération internationale. Les mécanismes de protection disponibles aux défenseuses dans ces contextes n'ont pas suivi le rythme de la détérioration. Les cycles de rapports de la CADHP opèrent sur des horizons pluriannuels; les instruments politiques de la CEDEAO ont eux-mêmes été contraints par le retrait des États sahéliens de l'engagement régional; la protection diplomatique bilatérale fonctionne au cas par cas, souvent imparfaitement.

Les réseaux pair-à-pair de solidarité que les défenseuses ont construits entre elles, l'accompagnement fourni par les intermédiaires féministes, et le travail de témoignage des journalistes régionaux et internationaux sont devenus plus, non moins, importants, et l'architecture de protection est devenue plus, non moins, dépendante de ces couches informelles. M. Naji Moulay Lahsen de la CIDH Sahel et Afrique du Nord a ajouté le cadre analytique transrégional, identifiant les leçons opérationnelles que l'environnement plus large des droits humains du Sahel et de l'Afrique du Nord offre au mouvement féministe ouest-africain. La consultation de Dakar a fait émerger les implications opérationnelles de cette conjoncture.

Les défenseuses sahéliennes ont partagé dans la salle les tactiques spécifiques qu'elles ont développées pour compartimenter leur identité, sécuriser leurs communications, construire des mécanismes parallèles de rapport, et soutenir leur travail à travers les périodes transitionnelles. La conversation a également soulevé la question qui encadre toute analyse afroféministe de la protection : que signifie pour les défenseuses qu'on attende d'elles qu'elles se protègent à travers une discipline opérationnelle individuelle, alors que les conditions structurelles produisant leur exposition sont politiques et exigent une réponse politique ?

La consultation a réuni une coupe transversale délibérée d'acteur·rice·s dont l'engagement façonne le plus décisivement l'environnement de protection des défenseuses en Afrique de l'Ouest. Le poids institutionnel continental était représenté par l'Hon. Pr. Remy Ngoy Lumbu, Rapporteur spécial de la CADHP sur les défenseurs des droits humains et Point focal sur les Représailles en Afrique, et ancien Président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. M. Naji Moulay Lahsen, Directeur Sahel et Afrique du Nord de la CIDH, a apporté la perspective transrégionale additionnelle reliant le Sahel et le contexte des droits humains nord-africain. L'expertise indépendante sénior a été apportée par Mme Hannah Forster, ancienne Directrice exécutive du Centre africain pour la démocratie et les études des droits de l'homme (ACDHRS, Banjul); par le Pr. Mabassa Fall, juriste et expert sénior du système africain des droits humains; et par M. Sadikh Niass, leader sénior des droits humains au Sénégal.

Les missions diplomatiques bilatérales actives au Sénégal ont participé à la consultation. Deux des bailleurs institutionnels de RFLD, la GIZ et Sida (Coopération suédoise pour le développement international), ont assisté à la rencontre en tant que partenaires de coopération. Pour la GIZ Sénégal, Mme Katja Roeckel, Directrice pays, et M. Mathias Muehlhans, Directeur de programme, ont rejoint la consultation. Son Excellence Mme Catharina Cappelin, Ambassadrice du Royaume de Suède au Sénégal, était présente au nom de la mission diplomatique suédoise, accompagnée de Mme Khady Touré, Officière de programme et politique à l'Ambassade de Suède à Dakar.

Des représentant·e·s sénior·e·s du Gouvernement de la République du Sénégal ont également participé à la consultation. Des organisations de la société civile féministe sénégalaise ont participé au niveau sénior. Des journalistes sénior·e·s couvrant les secteurs africains des droits humains et de la société civile étaient présent·e·s dans la salle, apportant la couche de témoignage médiatique de l'architecture de protection disponible aux défenseuses. RFLD était représenté à un niveau sénior par M. John GBENAGNON, Directeur de la stratégie et du développement régional, tandis que les discussions principales au nom de RFLD ont été menées par Mme Bathor Seck, Représentant pays de RFLD pour le Sénégal.

RFLD est un intermédiaire féministe africain, conçu, gouverné et dirigé par des femmes africaines, et son architecture institutionnelle est le produit du travail analytique et politique du féminisme africain. Le partenariat entre RFLD et les bailleurs européens se comprend mieux comme un accompagnement à ce travail, non comme son origine. Dans cette relation entre pairs, la coopération bilatérale européenne a accompagné le réseau avec les modalités pluriannuelles, flexibles et fondées sur la confiance que l'infrastructure des mouvements féministes exige réellement, d'une manière qui respecte l'autonomie d'analyse et de décision du réseau. L'architecture institutionnelle que RFLD a construite et continue de diriger, à savoir les quatre bureaux à Porto Novo, Accra, Banjul et Dakar; les 670 organisations membres dans plus de 35 pays africains; le Fonds WAFFF et l'Africa Portfolio Grant comme facilités continentales de re-financement qui atteignent directement les organisations féministes de base; le Data Center DƆNÙESÈ comme bien public composé de douze outils politiques bilingues ouverts pour la société civile africaine; la capacité de réponse rapide pour les défenseuses des droits humains faisant face à une menace aiguë; le rapport État des Mouvements Féministes Francophones Africains comme référence analytique continentale; et les positions de guidance stratégique telles que la co-présidence du Conseil consultatif du Programme SEA-T, tout cela a été construit par RFLD elle-même.

L'impact du soutien des bailleurs européens, dans ce sens, est l'accompagnement qui permet à ce travail féministe africain d'être mené à grande échelle, et à l'environnement de protection autour des défenseuses des droits humains d'être abordé avec le poids institutionnel que le moment exige. La présence continue de la GIZ et de Sida dans la salle de Dakar a reflété ce partenariat soutenu entre pairs.

Deux des bailleurs institutionnels de RFLD étaient présents à la consultation de Dakar. L'Allemagne était représentée à travers la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), le partenaire de mise en œuvre du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), par Mme Katja Roeckel, Directrice pays GIZ Sénégal, et M. Mathias Muehlhans, Directeur de programme GIZ Sénégal. La Suède était représentée à travers l'Ambassade de Suède à Dakar par Son Excellence Mme Catharina Cappelin, Ambassadrice du Royaume de Suède au Sénégal, accompagnée de Mme Khady Touré, Officière de programme et politique; le soutien institutionnel de la Suède à RFLD est acheminé à travers Sida, l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement. La présence des deux bailleurs dans la salle a reflété le partenariat soutenu entre pairs que l'Allemagne et la Suède ont construit avec RFLD au cours de multiples cycles de coopération institutionnelle.

RFLD, Réseau des Femmes Leaders pour le Développement, est un intermédiaire afroféministe panafricain avec quatre bureaux à Porto Novo, Accra, Banjul et Dakar. Le réseau détient le Statut d'observateur N°553 auprès de la CADHP et siège comme Membre du Groupe de travail du Rapporteur spécial de la CADHP sur les défenseurs des droits humains. RFLD assure actuellement la co-présidence du Conseil consultatif du Programme SEA-T, l'organe de guidance stratégique pour le programme Société. Égalité. Afrique - la Transformation (SEA-T), également financé par le BMZ allemand et mis en œuvre par la GIZ. Le mandat du Conseil consultatif est de fournir une guidance stratégique pour s'assurer que la direction, les priorités et les ressources du SEA-T sont véritablement alignées avec les visions de la société civile afroféministe. La consultation de Dakar était ancrée dans le programme BRAVE de RFLD, qui tient l'autonomie corporelle, le Protocole de Maputo, la santé et les droits sexuels et reproductifs, et la protection des défenseuses des droits humains comme luttes inséparables au sein d'une longue tradition afroféministe.

Des espaces tels que cette consultation produisent un impact qui excède la journée où ils sont tenus. Ils restituent la dignité d'être entendues aux défenseuses dont le travail est trop souvent réduit au silence. Ils donnent visibilité aux réalités opérationnelles qui façonnent la protection dans la région. Ils créent des relations qui se traduisent en aide mutuelle dans les moments de menace aiguë. Ils placent les acteur·rice·s institutionnel·le·s et les défenseuses de base dans la même salle, et la responsabilité qui en résulte persiste bien après que la salle se soit vidée. Ils renforcent la conversation continentale en l'ancrant dans le témoignage au niveau pays, et ils renforcent le travail au niveau pays en le reliant au soutien continental. Plus conséquemment, ils signalent aux défenseuses elles-mêmes qu'elles ne sont pas seules, que l'architecture entourant leur travail est vivante et engagée, et que la lignée de résistance qu'elles portent est reconnue par celles et ceux qui détiennent le pouvoir institutionnel. La ligne de clôture de la consultation, tirée de la longue lignée de la résistance des femmes africaines, a encadré tout l'après-midi : Celle qui arrive est liée à celles qui sont venues avant.