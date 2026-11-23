Après des dernières expériences foireuses, Gennaro Gattuso vit un rêve éveillé avec la Lazio, en tête de la Serie A après 11 matchs joués. Au-delà des résultats, le champion du monde 2006 a surtout transformé cette équipe à tous les niveaux. Très souvent réduit à une image de piètre tacticien qui ne sait que pousser des coups de gueule, il prouve tout le contraire. Pas vraiment une surprise, quand on connaît le Mister.

L’histoire entre Gattuso et la Lazio avait tout de la comédie romantique au scénario éculé : deux cabossés de la vie qui se retrouvent, faute de mieux. Gennaro, avec sa barbe grisonnante, devait évidemment incarner le rôle du divorcé fatigué, dont les exploits d’antan ne font plus rêver personne, réduit à sa sévérité et à son aigreur. Il faut dire que les deux personnages principaux, avant de se rencontrer, ont vécu des derniers mois difficiles, l’un marqué par le drame de Zenica, l’autre par une crise de résultats (la Lazio termine 9e la saison dernière) et institutionnelle, avec un président Lotito qui a coupé les vivres, en plus d’être entré en conflit avec les tifosis. Cerise sur le gâteau, le premier date s’est mal passé : une élimination au premier tour en Coupe d’Italie face à Mantova.

Pourtant, trois mois plus tard, la Lazio de Gattuso est solide leader de Serie A, invaincue dans la compétition et semble bien décidée à jouer les premiers rôles jusqu’à la J38. « Ce qui est beau dans le football, c’est qu’il permet de se racheter. L’important, c’est de s’améliorer et de ne pas se laisser abattre », philosophait le Mister après la victoire des siens face à Cagliari. Souvent réduit à son caractère et à sa grande gueule, GG prouve qu’il est avant tout un bon tacticien.

Les clichés ont la vie dure

Ces dernières années, Gattuso a essuyé de nombreux échecs, des expériences chaotiques, à Valence, Marseille et, dernièrement, avec la sélection italienne. Des ratés qui ont apporté de l’eau au moulin de ses détracteurs : le champion du monde 2006 serait un mauvais tacticien, incompétent, ne misant que sur sa gloire d’antan et sur son caractère. Une image peu flatteuse qu’il traînait déjà durant sa carrière de joueur, pour le plus grand malheur de Renzo Ulivieri, qui a été son formateur à la Fédé italienne lorsque l’intéressé passait ses diplômes. « Durant sa carrière de joueur, on lui a donné le surnom de Ringhio (le Grognard, en VF) qui lui colle encore à la peau, remet-il. En réalité, ce n’est pas ce qui le définit en tant qu’entraîneur aujourd’hui. C’est un fabuleux tacticien qui sait motiver ses troupes, évidemment, mais à un certain niveau, ne miser que sur la grinta ne suffit pas. »

Effectivement, Gattuso a prouvé qu’il était doué tactiquement, lui qui va toujours prôner un football intense et offensif, comme ce fut le cas, notamment, au Napoli et cette saison avec la Lazio. « Quand on regarde les équipes de Gattuso, on ne peut que constater que, tactiquement, il y a un projet de jeu cohérent et ambitieux. Il a une vision claire, entre la discipline italienne et la volonté d’être protagoniste à l’espagnole. C’est un passionné de tactique », souligne Ulivieri. Des principes de jeu qu’il avait déjà à ses débuts à Pise, alors en Serie C. « J’étais impressionné d’avoir Gattuso comme entraîneur parce que c’est une légende avant tout, se souvient Luca Verna. On a vite compris qu’il n’était pas là que pour son nom. Il était méticuleux, il insistait sur les intentions de jeu, de toujours être protagoniste et il connaissait chaque joueur du championnat. C’était un jeune entraîneur, mais il était déjà rigoureux, il savait qu’il devait faire ses preuves. » Renzo Ulivieri : « Il a réussi à oublier son passé glorieux de joueur, ce que beaucoup n’arrivent pas à faire, pour se focaliser sur sa nouvelle carrière d’entraîneur. C’est un autre métier, et il l’a très bien compris. »

La grande bellezza

Lors de son arrivée dans la capitale l’été dernier, tous les voyants étaient au rouge. Outre ses dernières expériences foireuses et une confiance au plus bas, Gattuso débarque dans un club qui vit au rabais, décidant de vendre les éléments clés de son effectif sans vraiment le renforcer, en plus d’être en brouille avec les supporters. Mais l’ancien Rossonero va trouver la recette, en se basant sur son aliment fétiche, l’intensité. « C’était essentiel pour lui, il insistait pour qu’avec ballon, on soit tranchant, et sans ballon, chercher à le récupérer le plus rapidement », se remémore Verna. En quelques semaines, Gattuso parvient à transcender ses joueurs, en cherchant avant tout à les séduire, pour ne garder que les convaincus, à l’instar de Reda Belahyane, pièce maîtresse du milieu romain, qui se dit « prêt à mourir » pour son coach.

Le Mister a également pris conscience (et accepté) que « la nouvelle génération était différente » et que c’était à lui de s’adapter à celle-ci, et pas l’inverse : « Au début de ma carrière d’entraîneur, je me mettais en colère sur le comportement de certains joueurs. Puis j’ai compris que c’était moi qui me trompais, qu’il fallait les laisser faire pour ensuite exiger et obtenir une collaboration de leur part, en vulgarisant plus son discours tactique et en se focalisant sur deux ou trois concepts clés. Depuis, les choses se passent mieux », expliquait-il lors du festival du sport organisé par la Gazzetta. Une remise en question qui « témoigne de l’excellent entraîneur qu’est Gattuso », souligne Ulivieri : « Il cherche toujours à s’améliorer, à apprendre. Il a des principes de jeu, mais il comprend qu’il faut s’adapter, que ce soit tactiquement et aussi au niveau managérial. »

Avec « 2-3 principes clés » comme il le souligne, Gattuso a réussi à faire de la Lazio une équipe ambitieuse dans le jeu, capable aussi bien de jouer les attaques placées, que les transitions rapides et qui remporte à chaque match une bataille clé, celle de l’intensité, en atteste son succès sur la pelouse de la Juventus (3-0) : « On prend énormément de plaisir sur le terrain, ça faisait très longtemps que je n’étais pas aussi heureux à jouer au football », expliquait Davide Frattesi après la victoire face à Cagliari (2-1). Ce n’était pas gagné, six mois après avoir rendu tous les Italiens malheureux de rater une nouvelle Coupe du monde.

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