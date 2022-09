Grève de l’intersyndicale du secteur primaire

L'Intersyndicale du secteur primaire de l'Administration, en grève depuis avant-hier pour une durée de 72 heures, condamne la décision du directeur général des Services de contrôle vétérinaire de l'abattoir de Dakar (Sogas) d’autoriser l'abattage le même jour. Dans un communiqué ‘’d’alerte d’urgence à la population’’, l’Intersyndicale souligne que les Sogas ‘’ont observé naturellement le mot d'ordre et ont informé le DG de la Sogas depuis hier.

Mais ce dernier à notre grande surprise a autorisé l'abattage mardi matin’’. Selon la note, ‘’l'article 89-543 du 05 mai 1989 est clair sur l’inspection sanitaire et de salubrité des animaux de boucherie, des viandes et sous-produits destinés à l’alimentation humaine. Dans les dispositions au titre 1 article 3, l’abattage ne peut se faire sans la présence de ces agents assermentés’ ’En référence aux articles 38 chapitre 4 et 39 chapitre 7, l’Intersyndicale considère comme abattage clandestin et fraude tout produit issu des abattoirs et trouvé sur le marché selon la loi n°66-48 du 27 mai 1966.

Ainsi, ''nous dénonçons cet acte lâche, irresponsable, anarchique et criminel qui expose toutes les populations à des dangers énormes, vu l'importance des zoonoses et les possibilités d'intoxication que ça peut amener comme conséquence chez les populations’’, déclare-t-il.