Le week-end dernier, Saint-Louis était la capitale catholique du Sénégal et de la sous-région. Des milliers de fidèles chrétiens d’ici et d’ailleurs ont fait le déplacement à Ndar pour assister au sacre de Mgr Augustin Simmel Ndiaye, nouvel évêque du diocèse de Saint-Louis. La cérémonie solennelle d’ordination a été présidée par Mgr Benjamin Ndiaye, archevêque émérite de Dakar.

Samedi, la place Baya Ndar (ex-Faidherbe) a vibré à la ferveur catholique avec la messe de consécration épiscopale du nouvel évêque du diocèse de Saint-Louis, Mgr Augustin Simmel Ndiaye. Les lieux ont été très exigus pour contenir le nombreux public qui s’était déplacé. Les fidèles chrétiens venus de toutes les régions du Sénégal et des pays limitrophes ont bravé chaleur et fatigue pour prendre part à la cérémonie de sacre. C’est l’archevêque émérite de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, qui a présidé la cérémonie solennelle, accompagné d’autres hommes d’Église dont des évêques venus du Burkina Faso, du Togo, de la Mauritanie et du Nonce apostolique au Sénégal, Mgr Waldemar Sommertag.

Le nouvel évêque du diocèse de Saint-Louis a gravi les échelons avec humilité et foi chrétienne. Ordonné prêtre à 24 ans seulement le 9 avril 1983, Mgr Augustin Simmel Ndiaye a été, entre autres, curé de la cathédrale de Dakar, recteur du Grand Séminaire de Sébikotane, puis recteur de l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO). Il devient ainsi le quatrième évêque du diocèse historique de Saint-Louis. Dans son adresse à la communauté, le nouveau pasteur a sollicité les prières de tous afin de mener à bien sa mission.

Au nom du gouvernement, le ministre de l’Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, a soutenu que le diocèse de Saint-Louis occupe une place singulière dans l’histoire religieuse et sociale du pays par sa capacité à incarner l’harmonie entre la foi, la culture et la citoyenneté, valeurs fondamentales de notre vivre-ensemble. Avant de rappeler que le parcours exceptionnel de Mgr Simmel Ndiaye force le respect : « Vous avez consacré votre vie à l’éducation, à la formation des élites religieuses et à la transmission du savoir au service des communautés. Votre solide expertise en droit canonique, vos longues années au service du grand séminaire de Sébikotane et aux fonctions de recteur de l’UCAO témoignent de votre engagement pour le savoir et la foi », a déclaré le ministre de l’Intérieur.

Pour le représentant du gouvernement à la cérémonie, la nomination du nouvel évêque de Saint-Louis est perçue comme un signe d’espoir et un appel au rassemblement. « L’ouverture à travers vos engagements éducatif et pastoral sème les graines de la connaissance, du dialogue et de la paix bien au-delà de nos frontières. Vous incarnez cette double vocation de guide spirituel et d’artisan de paix, capable de raviver l’espérance et de renforcer la fraternité dans un monde en quête de repères », a signalé le général Tine.

Il faut noter que Mgr Simmel Ndiaye a été intronisé hier à la cathédrale de Saint-Louis en présence de nombreux fidèles chrétiens.

